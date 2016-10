Hiljutise Sleeping in Airports uuringu kohaselt on kõige ebameeldivam ööbida Saudi Araabias asuvas Jiddahi linna lennujaamas.

Reisijad kaebasid, et Jiddahi Rahvusvahelises lennujaamas on vähe istekohti ja samal liiga palju inimesi. Põrandad on aga räpased.

Londoni Lutoni lennujaama lendavad mitmed odavlennufirmad ning kahjuks on seal üsna vähe kohti, kus magada. Positiivse poole pealt märgiti, et seal on võimalik ööpäevaringselt süüa osta.

Reykjaviki lennujaamas on aga üleval sootuks sildid, mis keelavad magamise.

Veneetsia Marco Polo lennujaama kohta öeldi, et seal on istmed üsna ebamugavad. Sealjuures kontrollitakse keset ööd, kas kõigil lennujaamas magajatel on ikka lennupilet.