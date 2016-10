Sahtlite esipaneelid tulevad sahtlit avades küljest, kapiuksed kukuvad eest ja sahtlipõhjad alt, käepidemelt kulub paarikuulise kasutamise järel värv maha, mööblitükki nihutades murduvad nurgad ja iluliistud ...

Kes on kunagi hankinud koju odavat (Poola?) pappmööblit (ju on saepurugi liiga kallis), sellele on eelnev nimekiri väga tuttav. Redditi elunippide rubriigis on Laslopaniflex käinud välja ühe väikese triki, mis aitab vähemalt mõnd neist juhtumitest vältida või edasi lükata.

"Puiduliim odava mööbli ühenduskohtadel aitab kaasa nende märksa pikemale vastupidamisele," märgib ta. "Eriti esemetel, millel on liikuvaid osi nagu sahtlid ja uksed. Laksa kokkupanemise ajal neile natuke puiduliimi ja need kestavad palju kauem."

"Puiduliim – side, mis ühendab. Mu tööõpetuse õpetaja tavatses alati nii öelda," on nõustunud Aspensgrove.