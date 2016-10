Halvim, mida saad endale teha, on see, kui lähed karuhabemelt otse üle puhtaksraseeritud näole. Kui oled habet kasvatanud üle kuu, siis peaksid seda kärpima aegamööda. Esmalt kasuta trimmerit, et lõigata habe lühikeseks tüükaks ja siis jäta see nädalaks rahule – enne, kui asud nägu puhtaks raseerima.

GQ teatel on moelavadel sel hooajal habemeid vähe näha ja pigem on trendiks kujunemas vabamad ning sagrisemad soengustiilid. Ehk: moemaailm näib olevat alustanud mässu viimastel aastatel väga hoogsalt möllanud habemekandmise vastu. Puhuks, kui sinagi tahad käia trendidega kaasas või on sul habemest lihtsalt – otseses või kaudses mõttes – kõrini, õpetab džentelmenide väljaanne spetsialistide abil selle kõige valutumat mahaajamise viisi.

Hea nahk on sama oluline kui korralik raseerimine, sestap hoolitse selle nädala jooksul näonaha eest: koori seda ja niisuta. Pea meeles, et su habeme all olev nahk pole loodusjõudusid mõnd aega kogenud ehk siis sa paljastad ta väga tundlikus olekus.

Leia hooldusvahendeid, mis sisaldavad sandlipuud ja nelki. Nelk töötab antiseptikuna ja tuimestab nahka enne raseerimist õrnalt. Sandlipuu aitab vältida karvade sissekasvamist.

Ära kiirusta

Kui asud nädal hiljem raseerima, siis on kõige olulisem võtta selleks aega. Näiteks võiks seda teha pühapäeva õhtupoolikul, kui sa ei pea tööle kiirustama.

Võta puhas flanellrätik, niisuta seda, pane see suletavasse kilekotti ja seejärel külmkappi. Miks, selleni jõuame hiljem.

Ettevalimistused raseerimiseks

Enne, kui sirutad žileti järele, vajab nahk koorimist. See võtab maha surnud naharakud ja aitab karvad raseerimiseks kenasti püsti ajada.

Enne raseerimist käi kuuma duši all, see pehmendab tüügast.

Habemeajamisvaht kanna nahale harjaga – nii kandub vaht nahale ühtlaselt ja ka valmistab karvad ette. Kui vaht on õigesti nahale kantud, peaksid karvad turritama läbi vahukihi.

Raseeri pikikarva

Ära mine liiga uljaks. Paljud tahavad raseerida vastukarva, et saada juba esimesel korral nahale kõige lähedasemat raseerimistulemust, aga nahk on õrn ja esimestel kordadel peaks raseerima pikikarva.

Spetsialistid ütlevad, et võimalusel võiks kasutada üheainsa teraga raseerijat. Nahk on ju tundlik ja kui sa teeb kaks tõmmet kolmeteralise raseerijaga, siis sisuliselt kraabid sa oma nägu kuus korda.

Raseerides pinguta nahka

Misiganes piirkonda sa ka ei raseeriks, kasuta teist kätt selleks, et nahka pingule tõmmata – sisse lõigata on palju tõenäolisem siis, kui nahal pole piisavalt pinget.

Pärast raseerimist

Kõige olulisem on, et sa ei kuivataks nägu kuiva rätikuga. See põhjustab verevoolu nahka, mis tekitab punetust ja veretäppe. Ka kanna lõdva kaelusega särki, et miski vastu su nahka ei hõõruks ega seda ärritaks.

Iroonilisel kombel on aftershave üks halvimaid asju, mida nahale peale raseerimist panna, kuna see on alkoholi baasil ja sisaldab suures koguses lõhnaaineid – ja mõlemad ärritavad nahka. Pigem pihusta seda kehale või juustesse. Parim asi on raseerimisjärgne jahutav losjoon naha rahustamiseks ja seejärel palsam kaitsmiseks.

Losjooni peaks nahale kandma siis, kui see on veel niiske ja vahendit õrnalt kätega peale patsutades. Nahale hõõruda seda ei tohiks.

Istu ja rahusta nahka