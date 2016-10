"Kasuta Google Hangouts'i või Skype'i odava beebijälgimise meetodina," soovitab Redditi elunippide rubriigis GizMo.

"Paljudel inimestel on tänapäeval erinevaid seadmeid ja mitu Google'i kontot," selgitab ta. "Ostsime abikaasaga beebimonitori, mille panime lastetuppa. Aga saime aru, et on palju kordi, kui me pole lastetoas ja titt jääb magama ning me tahaks minna tuppa ilma teda liigutamiseks äratamata. Kiire Hangoutsi kõne loomine lapsel silma peal hoidmiseks on olnud elupäästja. Totter ilmselge lahendus, aga meie selle peale algul ei tulnud ja tahtsin seda jagada."

Värske issi palub seejärel vabandust grammatikavigade pärast, selgitades, et selle kirjutamise hetkel on kell 3 öösel ja ta töötab vaid "aurude pealt".

Hiljem kommentaare lugenuna on ta oma soovitust täiendanud. Isa selgitab, et ta ei mõtle, et beebimonitori asemel peaks ostma kaks nutiseadet – see poleks majanduslikult mõttekas. Soovitus on mõeldud inimestele, kel nagunii juba on kodus näiteks sülearvuti, tahvelarvuti ja nutitelefon. Ta nõustub ka sellega, et Hangouts'i või skaibi kõned võivad katkeda ja sestap ei pruugi lahendus olla maailma usaldusväärseim. Aga meetod on hea näiteks siis, kui laps jääb magama elutoas, sul on vaja näiteks pesu pesta ja sa ei taha hakata last üles äratama, teda lastetuppa beebimonitori juurde viies.