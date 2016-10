Asja teeb eriti irooniliseks tõik, et General Motorsi kontserni kuulunud Opelil aitas Zafirat konstrueerida Porsche. Toona ei kuulunud see veel Volkswageni kontsernile, ehkki kaks firmat olid omanikusuhetega seotud. Saladused igatahes ei lekkinud.

Kerime aja kiirest edasi aastasse 2016. „Uus“ Zafira tähendab, et 2011. aastast tootmises olevale kolmanda põlve mudelile tehti esimene põhjalik facelift. See on kahtlemata mõistlik tegu. Zafira C „näoilmet“ kujundanud tohutud bumerangukujulised esitulepatareid võisid aastal 2011 tunduda moodsad ja trendikad, ent mõjuvad kõigest viis aastat hiljem pentsiku liialdusena.

Aja jooksul on Zafira muudkui pikemaks veninud ja jõudnud nüüdseks 466 sentimeetrini (Zafira A: 431 cm). Potentsiaalsete konkurentidega võrreldes on Zafira seega suurem kui enamik kompaktklassi mahtuniversaale, jääb aga alla keskklassi omadele.

Platseerumine eikellegimaale võib aga olla hea müügiargument. Samas, kui kahe esimese põlvkonna puhul oli Flex7 alati autoga kaasas, siis Zafira C-st on olemas nii viie- kui ka seitsmeistmelised versioonid (hinnavahe umbes 2300 eurot). Tõsi, Edition- ja Innovation-varustuses on istekohtade arvule lisaks teisigi erinevusi.