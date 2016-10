Seks on väga sageli suhete olulisemaid osi. Liiga palju? Mitte piisavalt? GQ vahendab vastuseid raamatust "A Geek Guide to Life" ("Nohiku teejuht ellu"). Pole mingi saladus, et enamik paare armastab seksi – on see ju füüsilise läheduse ülim vorm. Niisiis võib sulle andeks anda, kui arvad, et mida rohkem seksite, seda õnnelikumad sina, su partner ja suhe on. Aga Toronto ülikooli uuring näitab, et nii see päris pole. Teadlased analüüsisid ligi 25 sajandi jagu küsitluste tulemusi, vastused olid saadud enam kui 25 000 ameeriklaselt ajavahemikus 1989-2012. Küsitlustes uuriti suhtes olevatelt inimestelt, kui sageli nad seksivad ja kui õnnelikuks end peavad.

Uurimuse üldine tulemus: seksuaalsel õnnelikkusel on oma haripunkt (või orgasm, kui peate just nii...). Enamik kord nädalas seksivad paare olid üsna õnnelikud, aga inimeste üldine õnnelikkus ei näinud sagedasema seksiga kasvavat. See ei sõltunud ei soost, vanusest ega suhte pikkusest. Kui inimestelt küsiti, kui palju seksi on "piisav", siis oli keskmine vastus, et viis korda kuus.

2015. aastal palusid teadlased 32 abielupaarist 64-st oma seksuaalvahekordade hulk mõneks ajaks kahekordistada. Keskmiselt suutsid paarid seksida senisest 40% rohkem. Uuringu tulemused näitasid, et nad polnud seeläbi kuidagi õnnelikumad. Enamgi veel, nad leidsid, et tunnevad end vähem energilisena ja seks on varasemast kehvem. Miks nii? Toronto teadlased leiavad, et liiga palju seksi viib "seksi tahtmise ja nautimise kahanemiseni". Teisisõnu: sa tüdined natuke, kui saad head asja liiga palju. See võtab seksist ootusärevust, põnevust ja kirge ära. Teadlased võtsid inimeste õnnelikkuse uurimisel arvesse ka nende sissetulekuid. Alla keskmise teenivad inimesed olid üldiselt vähem õnnelikud. Samamoodi olid vähem õnnelikud inimesed, kes seksisid vähem kui korra kuus – võrrelduna inimestega, kes tegid seda korra nädalas.