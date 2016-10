iPhone telefon on muutunud nii populaarseks, et selle saamise nimel on nõus mõni mees isegi nime vahetama.

Kui arvasime, et maailmas on toimumas imelike asju, siis nüüd võime tunda kindlust, et neid on toimunud veelgi enam, vahendab Cosmopolitan. Ukrainas muutis 20-aastane noormees enda nimeks Cim iPhone, et saada endale tasuta iPhone 7 telefon (originaalnimeks oli Olexander Turin).

Nime muutmine oli seotud Ukraina kohaliku kampaaniaga, kus pakuti välja kolm tasuta Iphone 7 mudelit selle eest, kui isik on nõus muutma enda nime iPhone´ks. Nii tuligi noormehel ära muuta enda nimi ning välja võtta ka uus pass, mis seda juriidiliselt kinnitaks.

Kui mõnele tundub tegevus liiga suure meeleheitena iPhone telefoni nimel, siis teadku, et iPhone 7 maksab Ukrainas 776,54 eurot, kuid nimevahetus ja pass kõigest 1,83 eurot. Noormees on lubanud enda nime tagasi muuta ajaks, mil tal on plaanis lapsi saada, kuid seda ei pidanud tema sõnul juhtuma aga lähiajal.