Talv saabub alati ootamatult. Nipid, kuidas tuisu ja lumetormiga liigelda ja ellu jääda, kuluvad Eesti oludes paar korda talve jooksul väga ära. Toome teieni selle, kuidas sõiduks valmistuda, mida autosse kaasa pakkida ja mida teha, kui olete jäänud lumevangi.

Tuisuilmad ja tugevad lumesajud on talvine paratamatus. Kui vähegi võimalik, võiks kehva ilmaga auto koju jätta ja liikuda ühistranspordiga või ajada asju kaugjuhtimise teel. On olukordi, kus autota ei saa. Ja on olukordi, kus tuisk ja lumesadu tabavad meid teel olles.

Tugeva tuule, ränga lumesaju ja külmakraadide kombo võib kõigile palju probleeme tekitada. Katkevad elektriliinid, teedele kukkuvad puud, libedus, külmunud torud, hoonetelt alla libisevad lumemassid ja jääpurikad – loetelu võib jätkata. Lühidalt – see on ohtlik, aga nende ohtudega pihtasaamist on võimalik ennetada.

Mida teha enne sõitma minekut, mis tuleb panna autosse valmis, milliseid nõuandeid tuleb järgida tuisuga ja mida teha hange kinni jäädes, seda loe edasi Acceleristast.