Uuringud näitavad, et eneserahuldamine võib muuta sind õnnelikumaks, tõsta su eneseusaldust ja vähendada stressi – ja kõik see annab oma panuse veelgi paremale suhtele.

"Üksinda seksimine hoiab sul hoogu üleval," ütleb raamatu "The Mystery Of The Undercover Clitoris" ("Salajase kliitori müsteerium") autor Sadie Allison. "Nii meeste kui naiste puhul säilitab masturbeerimine seksuaalorganite tervislikku toimimist. Nagu ütleb üks vanarahva tarkus: mida rohkem sul on, seda rohkem sa tahad."

SUL ON AKTIIVNE FANTAASIAELU

Unistamine seksikast näitlejannast või töökoha armsast sekretärist aitab hoida seksi peas esiplaanil. Vaid taevas on fantaasiate piiriks ja su suhe lõikab su suurenenud seksihuvist vaid kasu.

"Fantaseerimine on täiesti normaalne ja kõik, mida tahad ette kujutada, on täiesti okei," ütleb Allison. "See on turvaline ja isiklik ja keegi ei pea iial sellest teada saama. Just sellepärast ongi need vaid fantaasiad."

SA HOOLITSED ISEENDA EEST

Mida rohkem aastaid oled oma partneriga olnud, seda kergem on langeda seksuaalsesse rutiini. Masturbeerimine on võimalus näidata, et sa oled omaenda naudingu eest vastutav, olgu või ärgu olgu siis kedagi teist seda pakkumas.

"See on meeldetuletus, et lõppude lõpuks oled sina ise oma õnne sepp," ütleb Allison.

SA VÄHENDAD STRESSI

Missugune suhe ei oleks parem, kui inimesed on vähem stressis? Eneserahuldamine ujutab su keha üle hea enesetunde endorfiinidega, niisiis pole mingi üllatus, et kõik, kaasaarvatud pikaajalises suhtes olevad inimesed, saavad lõigata kasu väikesest enesearmastamise aktist.

"Uuringud näitavad, et orgasmid parandavad tuju, kuna keha vabastab naudingukemikaali dopamiini, mis viib sind loomulikku stressileevendavasse pilve," märgib Allison.

SAAD TEADA, MIS TÄPSELT SINU JAOKS TÖÖTAB

Selleks, et olla hea armuke, tuleks teada omaenda jaoks meeldivaid ja ebameeldivaid asju ja neid partneriga jagada. Niisiis võta onaneerimist nagu eneserahuldamise missiooni.

"Nii nagu su keha muutub aja jooksul, muutub ka see, mis on sinu jaoks seksuaalselt nauditav," ütleb Allison. "Meetod, mis minevikus sinu puhul töötas, ei pruugi enam olla efektiivne. Masturbeerimine pakub alati turvalist ja privaatset võimalust uute tehnikate katsetamiseks."

SA SAAD PARIMA MÕLEMAST MAAILMAST

See, et oled oma teisepoolega juba pikalt paarisrakendi moodustanud, ei tähenda veel, et sa teinekord ei mõtleks mõne inimese kohta, et too on veetlev. Masturbeerimine on positiivne meetod oma unistuste rahuldamiseks, samas hoides abielus ikkagi sütt hõõgumas.