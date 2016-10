Novembris lõpetavad teadlikud mehed oma ninaaluse raseerimise, et lüüa kaasa iga-aastases ürituses nimega Movember. Ühe kuu jooksul vuntse kasvatades teadvustatakse ja teadustatakse sellega meessoo suurimaid terviseprobleeme: eesnäärmevähk, munandivähk, vaimne tervis, enesetapud. ÕL Mehele valis välja ja koondas galeriisse Eesti kõige tuntumad vuntsikandjad, kellelt saame sel kuul stiili osas eeskuju võtta. Telesaatejuht Kaidor Kahar on tänaseks vuntsi- JA habemekandja, kuid valikusse pääses, kuna on vuntside poolest Eesti stiilsemaid ja 36-aastasena ka nooremaid teada-tuntud isikupäraste vuntside kandjaid. Tema vuntsiloost saab lugeda SIIT. (Heiko Kruusi) Saatejuht, kirjanik, kalamees ja multimees Vladislav Koržets on tuntud oma kollakate hülgevuntside pooleks, tänaseks näib ta olevat neid aga veidike kokkupoole kärpinud. Küll aga on fakt, et kui mõnda meest ei kujutaks vuntsidega ette, siis Koržetsit ei kujuta ette ilma nendeta. (Alar Truu)

Poliitik Siim Kallase vunts on alati olnud konkreetne ja hästi trimmitud kitsas riba. Ehkki aastad on lisanud omal ajal süsimustadesse vuntsidesse omajagu halli, peavad paljud naised tänini Kallast just oma vuntside poolest igati šarmantseks meheks. (Arno Saar)

"Magnumi" Tom Selleckit mäletate? Eestis on tema hästihooldatud ja tihedale vuntsile võrdne vastu panna vaid muusik Üllar Jörbergil. (Aldo Luud) Legendaarse ekspolitseiniku Koit Pikaro morsavunts on sedavõrd legendaarne, et sellest võttis omal ajal enda näokarvade kasvatamisel eeskuju isegi USA wrestlingustaar ja näitleja Hulk Hogan. Arvate, et oli vastupidi? Ei saa olla, Pikaro on Hulksterist neli aastat vanem. undefined (Albert Truuväärt) Poliitik Kalle Klandorf mõjub oma soliidsete vuntsidega kuidagi rahustavalt ja soliidselt. Kadestamisväärselt tihe karvakasv ja toekas pikkus, ometi täpselt selline, et elamist ei tohiks häirida. (Teet Malsroos)