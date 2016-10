4. Rõivaid osta isiklikult poes käies.

5. Must ja pruun pole ainsad kingavärvid.

6. Püksisääred peaksid ulatuma kingadeni.

7. Kanna pintsaku taskus taskurätikut.

8. Osta midagi sellise mustriga, mida ühelgi teisel su riideesemel pole.

9. Järgmine kord teksasid ostma minnes osta hoopis khakipüksid või mõnest muust tekstiilist püksid.

10. Püksirihm või traksid – mitte mõlemad korraga.

11. Kanna lipsu ka siis, kui ei pea.

12. Vaata mõnd Gary Granti filmi ja mõtle: mida saaksin mina teha, et nii välja näha.

13. Spordijalanõud on sportimiseks. Nagu ka spordisokid.

14. Kanna koos teksadega argipäevapintsakut ja selle all kerget sviitrit. On ju kena?

15. Hangi paar värvilisi teksasid. Midagi funky't nagu punane või oranž.

16. Pagas ja kaasasveetavad asjad on osa su stiilist: hangi kena kohver või kott.

17. Šoppa koos sõbraga. Müüjad on õpetatud müüma, aga sõber ütleb sulle otse, kui näed välja nagu idioot.

18. Hangi käekell, mida sobib kanda koos korraliku ülikonnaga. See väike aksessuaar annab väga palju juurde.

19. Hangi rohkem kingi kui üks paar ja erinevas stiilis.

20. Tavapärane helesinine on teksade jaoks hea värv. Aga kindlasti mitte üks ja ainuvõimalik.

21. Mõõda end üle, pane mõõdud kirja ja torka lipik näiteks aluspesusahtlisse.

22. Pane kirja ka oma lemmikesemete ja paremini istuvate esemete mõõdud.

23. Harjuta särgivarrukate üleskeeramist.

24. Viksi kingi sagedamini kui vaja oleks.

25. Kasuta juuksehooldustooteid.

26. Triigi oma särke.

27. Ära kanna pildiga T-särke, kui sa pole just kodus, trennis või rock-kontserdil. Mujal kanna ühevärvilist särki või polosärki.

28. Kanna vahepeal ehteid, näiteks sõrmust või kaelaketti.

29. Kasuta lõhnaõli, esmalt leia endale sobivaim.

30. Tee korrapäraselt rahakotis suurpuhastust. Mida vähem kola, seda vähem venivad välja nii tengelpung kui ka tasku, kus seda hoiad.

31. Kanna salli. Kaitseb kaela külma eest ja on ühtlasi aksessuaar.

32. Sinu kapis peaks olema vähemalt üks korralik tume ülikond.

33. Kasuta kehatüübiga sobivaid mustreid: näiteks püstitriibud teevad sind pikemaks ja saledamaks.

34. Lase vahel lõdvaks, kanna Hawaii särki ja punaseid teksasid. Keegi ei vaja 24/365 laitmatut džentelmeni.

35. Kuld või hõbe, vali üks. Pulmasõrmus võib olla erand.

36. Pese riideid, mida saab pesta, teised vii keemilisse puhastusse. Villaseid rõivaid harja.

37. Kanna hooajavärve. Hall ja sinine talvel, rõõmsamad värvid kevadel.

38. Leia jope, mida armastada. Nahk, villane, teksa – miski, mida kanda enne ja pärast talvejopeaega.

39. Must või pruun nahk – näiteks käekellarihm ja vöö võiksid olla ühte värvi.

40. Talvel kanna ülikonna peal pikka villast mantlit.

41. Ära usalda absoluutseid reegleid ega karda neid rikkuda. Kasuta tervet mõistust.

42. Riietu üle. Selles pole midagi halba, kui oled kõige kenamini riides mees kogu ruumis.

43. Õpi mõni uus lipsusõlm.

44. Naera trendide üle. Kasuta ise ajatut stiili.

45. Kui disaineri logo on nähtav, siis pole see stiilne.

46. Hellita oma nahka, kasuta head nahakreemi.

47. Kanna ülikonna juurde värvilisi tenniseid. Rockstaar.

48. Oma aksessuaare. Sallid, kübarad, ehted, ägedad kingad, veidrad vööd.

49. Seljakotid on koolilastele ja matkajatele. Kanna kohvrit või õlakotti. Isegi kui oled koolipoiss.

50. Päikeseprillid on osa su välimusest. Neid võiks olla erinevate stiilide puhuks mitu paari.

51. Pintsak peaks olema kinninööbitud, kui sa just ei istu.

52. Alumine nööp peaks samas alati olema avatud.

53. Su välimus on täpselt nii hea, kui on selle moodustavad riided. Kui sa ei taha päeva lõpuks välja näha nagu kloun, siis ole valmis investeerima.

54. Kahjustused likvideeri pigem varem kui hiljem. Rebenenud servad ja puuduvad nööbid näevad õudsed välja.

55. Püsi hästi soetuna. Lõika küüsi, raseeri korrapäraselt ja põhjalikult, pese hambaid.

56. Särgimansetid peaksid olema pintsakuvarrukate alt näha. Vähemalt 1,5 cm.

57. Triibulised ülikonnad näevad alati kõige paremad välja lihtsate valgete triipudega.

58. Ka nutitelefon on tänapäeval osa su stiilist. Hangi sellele kena ümbris.

59. Suvel kanna kergemaid tekstiile. Hangi vähemalt mõned linased esemed, ära piina end paksema riidega.

60. Külasta meesterõivaste poodi või osakonda, kus sa pole varem käinud.

61. Meeste käekott ei lähe kunagi moodi. Ära loodagi.

62. Teksad võivad rippuda puusadel. Kõiki teisi pükse kantakse ümber vöökoha.

63. Lipsusõlm seo nii, et tipp puudutab su vöö ülaosa.

64. Ka su vabaajarõivaid nähakse. Ujumis- ja trenniriided, pidžaama – keegi näeb neid ikkagi. Ka need võiksid olla kenad, stiilsed ja mitte liiga ärakantud.

65. Näokarvad peaks paistma kaalutletud. Kui sul on täishabe, siis raseeri selle ääred konkreetsemaks, et ei tunduks, nagu sa lihtsalt laseksid sel vohada. Inimesed peaks arvama, et see on sinupoolne avaldus, mitte seda, et sa oled laisk.

66. Riieta seda keha, mis sul on, mitte seda keha, mida sa tahaksid. Muidugi on tore, et sa treenid parema vormi nimel, aga kuni selle saavutamiseni ei pea sa totakas välja nägema.

67. Korralda oma riidekappi, sea ühte stiili riided kõrvuti.

68. Ära iial lase naisel oma riietust planeerida. Isegi kui ta on stiiliteadlik, on teil ikkagi erinev stiilikeel.

69. Pikad püksid näevad alati paremad välja kui lühikesed. Kanna šortside asemel parem linast või puuvillast.

70. Tõsiselt head ülikonnakingad teevad liikudes häält, ära häbene seda.

71. On hullemaidki asju, kui riietumine kellegi isa moodi. Eelnevad põlvkonnad teadsid üht-teist riietumisest.