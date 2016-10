On lihtne vabaneda kõhurasvast, ravida suhkruhaigust ja vabaneda tselluliidist, kui paned kohvi sisse võid. Ei mingeid harjutusi, puu- ja juurvilju, kalorite lugemist. Või. Kohvis. Ära pane tähele, et see on toitainete poolest vaene, aga samas pea sama rasvarohke kui puhas rasv. See sulatab kogu rasva, nagu oleks see pandud mikrolaineahju. Miks? Sest, noh, teadus.

Tahad kaotada kaalu või lihtsalt toituda ja elada tervislikumalt? Siis ära usu hundi juttu. Toitumisspetsialist Emma Train lükkab Ask Men'is ümber need kõige levinumad toitumisalased müüdid, mida levitavad need, kes dieediguru kraadi omandanud Google'i Ülikoolis.

Ülekaalulisus pole üldse keerukas haigus. See on lihtne. Kalorid ei loe, sa pead oma hormoonid tasakaalu saama. Vihkad trenni? Sissemähkimine aitab sind!

2. Makrod, makrod, makrod!

Ükskord ammu olid meie esivanemad saledad ja elasid üsna tervet elu, välja arvatud kogu see sünnitusel suremise värk. Nad olid aktiivsed, sõid värsket ja eamasti rafineerimata toitu ja neil polnud ainugi, misasjad on põhitoitained. Aga need ajad on möödas. Koos turvalise haiglassünnitusega on tulnud ka kinnisidee selle üle, kui palju tarbida süsivesikuid või valke või rasva.

See on saladus, et põhitoitainete mõjutamine lahendab kaloriküsimuse liigse keharasva nanoosakeste neeldumise läbi ja kahekordsed musta augu gammakiirte puhangud saadavad su tagumikupeki ajaaugu kaudu paleoliitikumi ajastusse.

Tasakaal ja mõõdukas tarbimine? Igav!

3. Söö orgaanilist või sure.

Mida rohkem su toit maksab, seda tervislikum on. Sa peaksid kulutama rohkem raha orgaanilisele toidule mitte sellepärast, et see on toitainete poolest võrdne mahetoiduga, vaid sellepärast, et see on maagiline.

4. Üks uus uuring muudab kõike.

Pealkirjad ei valeta ja klikkide arv ka mitte. On vaja vaid üht närilistel tehtud uuringut, et tõestada, et juust on sama sõltuvusttekitav kui kokaiin. Tõestusmaterjale tekib nii palju, et me oleme oma toitumise kohta saanud rohkem teada viimase kuue kuuga kui alates aastast 1928, mil USA-s esmakordselt ilmus toitumisalane ajakiri.

Miski ei õpeta meile toitumise kohta rohkem kui viie küsimusega küsitlus, mis on tehtud telefonitsi 14 inimesele ja mille käigus on küsitud, mida nad läinud nädalal lõunaks sõid.

Google'i ülikool

Need nipid sinu peal ei töötanud? Peaksid teadma, et mitte Google'i ülikool ei vedanud sind alt, vaid sa ise kukkusid läbi, sest sa ei uskunud piisavalt tugevasti sellesse müstilisse ja maagilisse selle nädala supertoitu, mis põhineb tõenditel, mis tuleb veel leida.

Aga nüüd jätame sarkasmi kõrvale.

Unusta toitumisdogmad, ühiskonda sisestatakse propaganda tasandil toiduhirmu nende poolt, kes saavad kasu millegi "puhtama", millegi, mis pole "mürgine" või millelgi, mis sind "puhastab", müümisest. Päeva lõpuks on ainus, mis tõsiselt loeb, see, et sinu valitav toit on taskukohane, sa tead, kuidas seda säilitada ja valmistada, ja sa naudid selle söömist.

Kuidas mitte süüa tervislikult: muuda kinnisideeks iga mikrodetail oma toitumises, samas uskudes hirmu sisendavate kaupmeeste juttu, et sa pead puhastama oma keha mürkidest.

Ma ei tea ühtki inimest, kes oleks kaotanud kiire dieediga kaalu ja uude kaalu ka püsima jäänud. Kui sa ei suuda sellise toitumisviisi juurde jääda pikaajaliselt, siis raiskad oma aega ja raha. Tee muudatusi, mille juurde suudad püsima jääda, selmet järgida dieeti, mis on nii range, et tekitab kiusatust tüssata.

Toitumisspetsialistid defineerivad toitu, mida sööd, kui sinu "dieeti". Sel sõnal ei peaks olema negatiivseid tähendusi, see ei peaks seonduma järgmise moehulluse või kaalukaotuse trikiga. Roni maha sellelt pukilt, mis on tehtud gluteenivabast kookosjahust, ja sea endale realistlikud ja saavutatavad dieedieesmärgid.

Tervislik dieet, mis soodustab pikka eluiga, aitab ennetada haigusi ja parandab füüsilist suutlikkust, on ühtlasi ka see dieet, mis aitab kaasa kaalukaotusele. Õnnetuseks pole see seda tüüpi silmatorkav sensatsiooniline dieet, mis kogub klikke Google'i lõputus galaktikas.

Niisiis: selmet, et loota Google'i Ülikoolile, soovitaksin sul otsida abi kelleltki, kes on õppinud toitumisteadust päris ülikoolis.