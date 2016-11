California pealinna Sacramento lähedal realiseerib kollektsionäär Matt Hummel oma armastust paatinaga autode vastu. Ta on elav näide soovist säilitada ehedust. Tema garaažis sisalduvad mõned erilised aarded – taastamata Porsche osad.

Kaevamine. Kulla sõelumine. Need meetodid ei käi Matt Hummeli ebakonventsionaalse aardejahiga kokku. 39-aastane kollektsionäär ei otsi kullatükke, vaid pigem roostehunnikuid. Nagu tema viimane leid – 1956. aasta Porsche 356 A 1600. Sellel kupeel olev paatina on nii auväärne, et sellele on tekkinud oma paatina. Kookoskiud ulatuvad istmetest igasse ilmakaarde välja ja jalgadealust kaunistab paljas metallileht.

Porsche on pargitud Auburni äärelinna, sugugi mitte kaugel Sacramentost. Klassikalise sportautona kiirgab see oma vanusest tulenevat häirimatut rahu. See on käinud pika tee ning sel pole midagi varjata. Hummeli pilk jälgib selle jooni. "See 356 on täpselt samas seisundis kui siis, kui selle leidsin," ütleb ta. "Ma armastan selle ehedust. See auto on nii palju läbi elanud ja siiski ühes tükis. Ma tahan selle jätta justkui ajamasinaks – mitte taastada seda selliseks, milline ta meie meelest algselt oli.”

