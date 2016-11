Talv on saabunud ja ka suuremad matkahundid (peale üksikute erandite) enam metsas ööbimisega automatku ette ei võta. Küll aga on talv hea aeg võtta käsile üks nokitsemine, et järgmisel kevadel oleks automatkad veelgi mõnusamad. Näiteks kohendada auto tagaossa magamisalus, mis ühtlasi on ka mugav ja käepärane panipaik.

Imguri kasutaja 1d avastas 2013. aastal hobina automatkad. Algul ööbis ta telgis või hostelites, kuid nii ühest kui teisest sai peagi kõrini ja vahepeal sättiski mees end magama auto juhiistmel. 2015. aastal ehitas ta isa abiga oma Jeepi tagaossa sellise lavatsi, mille alla sai ladustada matkal tarviliku kraami. Algul töötas see lahendus hästi, kuid peagi paljastusid nõrgad kohad. Nimelt ärkas mees 10 päeva järjest vihmas ja pidi puhta aluspesu saamiseks autost välja vihma kätte ronima ja veel unesoojana magamisaseme alt tarvilikud rõivad koukima. Sündis idee teha lavats-panipaigale luugid, nii et vajaliku kraami kättesaamiseks ei peaks enam õue ronima.

Esmalt eemaldas mees istmed. Eelmise lavatsi puhul olid need lihtsalt kokku volditud. Et aga uus matkaauto lahendus pidi olema püsiv, siis tuli istmed ruumi võitmiseks eemaldada. See tähendas tosina tihedalt kinnioleva poldi eemaldamist.