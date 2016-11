"Jalgade vahetamine pole iial olnud nii eepiline," märgib Ask Men.

Gavin Free ja Daniel Cruchy veavad YouTube'i kanalit "The Slow Mo Guys" (aegluubimehed) ning on sinna riputanud video jalgade vahatamisest. Video on tehtud kaameraga, mis filmib 28 000 kaadrit sekundis. Üsna dramaatilises videos näeb väga täpselt ja väga lähedalt, kuidas mustad lokkis karvad nahalt vägivaldselt eemaldatakse. Seda pole just lihtne nägu krimpsutamata vaadata, samas on sellelt raske pilku pöörata.

Ask Men väidab, et ühe hiljutise uuringu kohaselt pea pooled mehed raseerivad või trimmivad oma jalakarvu.

Kuidas vahatamine aegluubis välja näeb, vaata allolevast videost.