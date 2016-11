Ameoba arvab, et küsija on ära vahetanud põhjuse ja tagajärje.

Kui täpne olla, siis küsib Turnip_Salt12 Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" niimoodi: "Kui me lähme unes tualetti, siis miks me end täis pissime?"

"Vahid vahepeal pilvi, kuni ilmuvad kujundid?" küsib ta. "Vaatad liikumatut telepilti ja hakkad nägema mustreid? Sellised on ka unenäod. Ports juhuslikku kraami, mis keerleb su ajus ja mida sa kokku paned. See pole päris lineaarne sellega, mis juhtub reaalajas, see on pigem nagu su aju püüaks koostada lugu kõige selle juhusliku kola selgitamiseks, mis on su lühimälus.