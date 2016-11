Naised räägivad omavahel seksist, aga mehega sellest rääkimist peetakse sageli liiga imelikuks. Ja ka mehel pole lihtne saada vastuseid mitmetele naist ning seksi puudutavatele küsimustele, sest nii küsimine kui vastamine võib olla piinlik või survestav. Raamatu "The Sex Drive Solution for Women" autor Jen Landa ütleb, et kui tahad algatada temakesega seksijärgset vestlust, siis on võtmeks alustada komplimendiga. Nii vähendad ette seda piinlikkustunnet, mis tekib siis, kui tuled välja selle küsimusega, mida tahtsid küsida. Ja viie põletava seksiteemalise küsimuse jaoks on Landa teatel olemas oma tehnikad, mida tasub proovida.

Ütle talle, et sul aitab endal lõpuni jõuda, kui näed teda orgasmi saamas. Nii annad sa talle teada, et oled valmis kõigeks, et teda lõpuni viia – ja tõenäoliselt on temake edaspidi varmam sulle ütlema, kui tal tuli.

Kas ta oleks nõus proovima uusi poose?

Landa soovitab suunata küsimuse raskuskeskme kuhugi mujale. Näiteks ütle temakesele, et nägid eelmisel ööl unes üht kuuma uut poosi. Nii võtad küsimuselt ära otsese surve ja temake võib olla rohkem aldis su fantaasia elluviimist proovima.

Kas ma liigutan liiga kiiresti?

Ütle talle, et sa väga naudid seda, kui tema on peal ja kontrollib tempot. Kui talle on öeldud, et sinu meelest on nii seksikas, et tema tempot seab, siis ei tule üllatusena küsimus sinu tõukamistehnika kohta.

Kas ta vajaks rohkem kliitori stimuleerimist?

Kõigepealt vii ta lõpuni, enne kui ise tegutsema asud. Pärast seksi räägi talle, kui kuum see on, kui ta juba eelmängu ajal orgasmi saab. Kui olete juba selle jutu lainel, siis on juba üsna argine küsida, kas ta tahaks ka seksi ajal rohkem nupu erutamist.

Kas ma olen suuseksi tegemises hea?