Tänapäevane elu on täis juhtmeid – telefonilaadijad, kõrvaklapid, USB-kaablid fotoka ja telefoni jaoks jne, jne. Ja kui neetult tüütud on sassiläinud juhtmed, tõdeb Mental Floss. Keegi ei taha veeta viit minutit kõrvaklapijuhtme segadikku lahti harutades, enne kui saab muusikat kuulata.

Dieter Bohn The Verge'ist kasutab juhtmete kokkukerimiseks lihtsat tehnikat, mille omandamine nõuab vähem kui minuti. Paksemate kaablite ja mikrofoniga kõrvaklapijuhtme puhul ei pruugi see nii hästi töötada, aga enamikul juhtudest on see lollikindel. Hoiad juhtme jämedamat osa (nt klappe) käes ja kerid juhet ümber oma kolme sõrme. Kui oled peaaegu lõpuni kerinud, siis võtad selle keeru keskosast kinni ja kerid ülejäänud jupi selle ümber. Nii, et see hoiab ülejäänud kupatust koos ja moodustab number 8. Viimase juhtmejupikese tõmbad läbi 8-s oleva ava, et see paigale püsima jääks.

Kui tahad, et kokkukeritud juhtme – eriti näiteks jämedama videokaabli – lahtisaamine oleks võimalikult lihtne, siis peaks kasutama "ülevalt-alt" tehnikat, et juhe keerdu ei läheks. Üks keerd ühes ja järgmine teises suunas, nagu näidatud allolevas videos.

Ka võib kasutada juhtmete kokkufikseerimiseks abivahendeid, nagu näiteks leiva- ja saiapakendite kinnitusklambrid.