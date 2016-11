Kas sinu vanemad lasid sul lapsena teha midagi sellist, mille kohta sa hiljem oled mõelnud, et see oli pagana ohtlik? Sõltuvalt sellest, kustpoolt vaadata, on täiskasvanu allolevas videos kas maailma kõige ägedam või kõige hoolimatum isa, märgib Dirty Wheel. Tsiklijuht koputab eesistuva lapse kiivrile ja annab lenksu talle üle.

Video konteksti pole teada. YouTube'i kirjeldus ütleb vaid "6-aastane poiss juhib avalikul teel isa Harley-Davidsoni". Niisiis on võimatu selgeks teha, kus või millal see toimus. Ent kõigest hoolimata on ilmselgelt seadusevastane lasta lapsel avalikul maanteel mootorratast juhtida.

ÕL Mehele omalt poolt peab tõdema, et kõigi vabaduste maale USA-le iseloomulikult pole kummalgi ratturil kaitseriideid: mehel on jalas räbaldunud teksad, paagil istuval poisil lühikesed püksid ja T-särk. Ime, et kiivridki peas on.

Aga peab tõdema, et mõlemal on asi hästi kontrolli all. Täiskasvanu osas tuleb märkida, et liiklust ei näi teel olevat ja mees ootab enne lenksu üleandmist, kuni tuleb pikk ja sirge teelõik. Väike kutt on ka päris äge. Pärast kaht märguannet haarab ta ükskõikselt lenksu ja keerab vapralt gaasi. Ta ei paista midagi kartvat.

Vaadake videot, kuid ärge teie seda oma lastega järgi tehke.