Kui sa võitled praegu keldrisse talvesooja tulnud rottidega ja arahnofoobist naine karjub hüsteeriliselt järjekordse majast leitud ämbliku peale, siis nüüdsest alates võib neil hädadel olla lõpp. Vähemalt väidab Trendzified, et näriliste- ja ämblikumurede vastu aitab üksainus väike poeskäik. Sisuliselt aegade algusest peale on närilised ja ämblikud olnud inimsoole nuhtluseks. Rottide suurimaid sigadusi on ajaloos olnud see, kui nad 14. sajandil levitasid katku ja seeläbi pühkisid 60 aastaga minema kolmandiku inimkonnast. Ämblikukartus ehk arahnofoobia on samuti vana nähtus. Kuigi ämblikel on tore omadus hoida kahjurite hulk kontrolli all, on mõnel liigil ka mürgine hammustus, rääkimata sellest, et paljude arvates on nad lihtsalt jubedad.

Enne mürkide ajastut oli inimestel muidugi loomulikke viise nende elukatega võitlemiseks. Peale on aga tulnud lõksud ja keemilised lahendused, millest nii mõnigi on inimesele ja tema lemmikloomadele endale surmavalt ohtlik.

See on ilmselt üllatus, aga abiks võib olla miski, mida sul juba võib kodus olla: piparmünt! Jah, närilistel ja ämblikel on vastumeelsus piparmündi suhtes. Kui sul seda köögikapis pole, siis on lihtne minna ükskõik millises toidupoes teeriiuli juurde ja sealt piparmünditee korvi panna. Lihtsalt keeda natuke teed ja pane seda kõikjale, kust tahad elukaid ära peletada. Sa ei pea muretsema, et see lastele või lemmikloomadele kuidagi ohtlik on. Mõned loomaarstid soovitavad piparmünti isegi koera kõhuhädade puhul talle sisse anda – kuid selle kohta peaksid oma loomaarstilt üle küsima. Spetsialistid väidavad, et su kodu peaks olema närilistest ja ämblikest puhas vähem kui nädalaga. Ning siis saad lüüa jalad seinale ja nautida tassikest piparmünditeed.