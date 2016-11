So Go Feed toob välja kümme omadust, mida naised meeste juures hindavad.

Mitte ainult naised, vaid ka mehed on tihti hädes küsimusega: millised mehed naistele meeldivad?

Siinkohal tuleks olla aga tähelepanelik, et naistele ei meeldi sa mitte ülikooli diplomi alusel, vaid selleläbi, kas kuulad neid ja suudad nendega vestleda.

Pilk, naeratus ja käed

Siinkohal tuleks teada, et olla hoolitsetud, ei pea sa muutuma metroseksuaaliks. Naistele loeb aga suuresti, kas sul on läbitungiv pilk, hoolitsetud käed või kaunis naeratus.

Vastutus

Naistele meeldivad mehed, kes suudavad kanda vastutust ning hoiavad enda mõtlemise värskena. See paneb naisi ennast kindlalt tundma.

Jõulisus

Miskipärast meeldivad naistele mehed, kes tunduvad jõulisena. Jõulise näiduks ei pea olema alati aga raha, vaid selleks võib olla ka miski muu.

Hea huumor

Üks tähtsamaid asju, mida naised hindavad on kindlapeale hea huumor. Kellele meist ei meeldiks aega veeta inimesega, kes suudab elu kergelt ja pingevabalt võtta ning mõttetuid draamasid eemale hoida?

Elunautlejad

Kui sa oled meesterahvas, kes liialt muretseb töö pärast ja küsib, miks tal naist pole, siis tea, et keegi ei soovi olla koos isikuga, kelle eluks on vaid töö tegemine. Iga inimene soovib enda kõrvale kedagi, kellega saab ka koos pingevabalt elu nautida ning väljas käia.

Tasakaal

Peale mehelikkuse soovivad naised näha ka tasakaalu, mis viitab mõistmisele, oskusele enda tundeid näidata ning hellusele.

Empaatia

Üheks suureks plussiks mehe juures on oskus naist kuulata, sest see on midagi, mis paneb naisi end armastatuna tundma.

Turvalisus

Mees kes paneb naist turvaliselt ja enesekindlalt tunda, on kindlapeale naiste jaoks palju väärt.

Seksuaalsus