Melbourne’ist Los Angelesesse suundunud lennufirma Qantase lennul leidis aset südamlik hetk, mil piloot palus läbi valjuhääldi oma kallima kätt.

Piloot Dooley Ellis tegi tavalise lennueelse teadaande ning läks seejärel isiklikuks, vahendab Daily Mail. Ta ütles, et lennul on väga eriline inimene ning tegi seejärel abieluettepaneku.

"Meil on täna pardal väga eriline reisija, tema nimi on Ana. Ta reisib Lõuna-Ameerikasse oma perele külla ja ma tahan kindel olla, et ta tuleb minu juurde tagasi. Nüüd on mul tema täielik tähelepanu ja tahan küsida: Ana, kas sa tuled mulle naiseks?“ rääkis piloot.

Pärast seda saabus piloot naise juurde, käes lillekimp ja sõrmus. Loomulikult vastas Ana jaatavalt.

Paar kohtus juba 2012. aastal Santiago palverännakul.