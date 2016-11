Keegi pole valmis isaks saama ja teadmine, et sul on laps, võib sind peast päris sassi ajada. Aga see ei tähenda, et sa peaksid unustama kõik, mida tead normaalsest riietumisest ja ka soengust, ning nägema edaspidi välja nagu vanamemm. GQ toob välja levinumad isade stiiliprohmakad ja lahendused nende vastu.

Futu-päikseprillid

Ilmselt on kuskil mingi blogi, mida isad loevad, ja kus öeldakse, et isaks saanu peab vähendama õhutakistustegurit ning kandma neid liibuvaid päikseprille. Aga see on üks koledamaid stiilivigu, mida mees saab teha. Pagana päralt, hangi endale klassikalises stiilis päikseprillid.

Isadusele viitav T-särk

Normaalne on kanda sellist jõulude ajal, aga pole vastuvõetav, kui sul aastaringselt on rinnale suurelt kirjutatud "Papa". Kas see ongi nüüd kõik, mis sa oled? Isa? Enam ei mingeid lootusi, ootusi ega unistusi, peale mõtte, kuidas hoida titt elus? Täpselt. Osta H&M-ist mõned liibuva kaelaosaga neutraalset värvi särgid, mis sobivad igal aastaajal ja kõigega.

Jõledad teksad

Teksad on mõeldud kestma, aga see ei tähenda, et peaksid kandma ribadeks oma vanad kotjad jalapurjed. Lõige olgu sirge ja kitsas ja iialgi ei tohiks õmblused olla agressiivselt kontrastset värvi. Kaua kestavad ka näiteks märksa moodsamad Levi Strauss 501 Original Fit teksad.

(VIDA PRESS)

Matkajalatsid