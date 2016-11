Väga paljud inimesed unistavad kitarrimängu äraõppimisest, suurem osa aga neist ei jõua aga sellega kuigi kaugele. Põhjus: akordide äraõppimine nõuab harjutamist, harjutamist ja harjutamist ning lisaks veel meelekindlust, aega ja veelgi harjutamist.

Chordelia-nimeline leidlik mehhaaniline vidin aga võimaldab kitarri mängida ka neil, kes omal ajal vorstjate ja Em duurist keelduvate näppude peale vihastunult kitarri puruks lõid. Või neil, kelle vasakut kätt vaevab ränk artriit, tööõnnetuse tagajärjel kaotatud sõrm või kes on lihtsalt muusikalise andega veidi kehvasti õnnistatud.

Tegu on akordide (chord) ehk duuride võtmise seadeldisega, mis paigutatakse kitarri kaela ümber ja mis kitarrimängija vasakult käelt eeldab vaid oskust nuppu näppida. Ehkki mitte ainult: duure valida ja teise käega meloodiat mängida peab kitarrivaldaja ise oskama. Lisaks on duuride arv piiratud: Chordelia mudel 5 suudab mängida viit akordi ja peatselt peaks olema saadaval ka Chordelia 7. Ent tegu on duuridega, millest koosnebki suurem osa maailma muusikapaladest. Siiski pole 7-duuri Chordeliat alles