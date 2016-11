Mitu teadusuuringut on välja selgitanud, et inimesed omistavad autodele instinktiivselt inimeste iseloomuomadusi ning isegi sugu. Laiapõhjalised uuringutulemused võivad selgitada fenomeni, miks juhid reageerivad eri autodele endi ümber erinevalt, ja miks osa sõidukeid tekitab tugevaid reaktsioone. Olgu Euroopas, Aafrikas või Ameerikas – inimestel on oma autoga isiklik suhe ning mitmetele autodele omistatakse kindlaid iseloomuomadusi.

Rohkem kui 70% autoomanikest tunnustab, et on oma autoga emotsionaalselt seotud ning sõiduvahend tekitab neis isklikke tundeid. Auto välimust ja sellele omistatavaid iseloomuomadusi võrreldakse inimestega, keda oma elus on kohatud ning omakorda kantakse auto iseloomuomadused üle selle juhile – sellise tulemuseni on jõudnud Ameerika ja Austria teadlased oma laiapõhjalistes uuringutes.

Rohkem kui kolmandik autoomanikest tõdeb, et tunnevad oma autoga samasugust lähedust nagu vana sõbraga ning mõtlevad kurbusega päevast, mil nad oma autost loobuma peavad. Huvitav on seegi, et lausa 65% küsitletutest – umbes samapalju kui on autoga emotsionaalselt seotuid – ütlevad, et on oma autost sõltuvuses ja ei kujutaks elu selleta ette. Pool autoga sõitjatest kinnitas ka, et auto roolis istumine annab neile samasugust tuge nagu sõbraga koos millegi tegemine

