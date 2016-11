Pimedatel õhtutel on ilmselt paljud autojuhid märganud, et varem nii kirkad esituled on kuidagi tuhmivõitu – põhjuseks tulede kollakaks tuhmunud klaasid. Allolevas ChrisFixi YouTube'i videos näidatakse, kuidas sellest murest koduste vahenditega üle saab.

Nimelt saab väidetavalt klaasid jälle läbipaistvaks tavalise hambapasta abil. Pasta tuleks kanda klaasile, hõõruda siis tuleklaasi vana hambaharjaga ning lõpuks lapi ja puhastusvahendi abil hambapasta maha nühkida.

Selle meetodi üks teisi versioone näeb ette valgendava hambapasta kasutamist.

Vähemalt üks autospetsialist on aga väitnud, et paar nädalat hiljem on klaasid samasugused või hullemadki kui varem – ja esitulesid peaks taastama siiski spetsialistid spetsiaalsete vahendite ja tööriistadega.

Kui aga sind ootab näiteks pühapäevaõhtune Tallinna-Tartu maantee, teenindusse enam ei jõua, kuid kirkamaid tulesid oleks kähku vaja, siis ilmselt on see nipp siiski heaks kasvõi ajutiseks abiks.