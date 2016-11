Kui sul on majapidamises lapsi, siis ei pääse sa Legode eest kuhugi. Sa pead mõtlema, kuidas ja kus neid hoida, et laps nendega rahus mängida ja sina traumavabalt kõndida saaksid. Kui laps on neist välja kasvanud, siis saad raske raha eest kojuveetud klotsid ise uut eesmärki teenima panna. Kuidas seda kõike teha? Amazingbeautifulworld.com kogus internetist inspiratsiooni.

Legodest saab edukalt teha telefoni toetava doki. Või mängukaartide hoidja, et käsi oleks vaba õlut hoidma.

Enam iial ei pea sa laadija leidmiseks peadpidi laua alla ronima.