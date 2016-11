Ennast üles töötanud billionär Naveen Jain tuli Indiast Ameerikasse taskutes viis dollarit, millest on tänaseks saanud billionid.

Naveen Jain, kes on Ameerikasse elama asunud Indiast pärit meesterahvas, on tänaseks töötanud ennast billionäriks. Business Insider videos, räägib mees sellest, kuidas on võimalik igal ühel meist täide viia enda elu unistused ja soovi korral ka rikastuda.

"Unista nii suurelt, et inimesed sinu ümber peavad sind hulluks", sõnas Jain videos.

Mees toob videos välja mitu edukuse valemit ning annab kasuliku nõu selle ihaldajatele. Näiteks on mehe sõnul inimeste suurimaks probleemiks näha klaasi alati pooltühjana, kuid unistades peaks olema see alati täidetud.

Veel toob Jain välja, et peaksime lõpetama muretsemise ühiskondlike probleemide pärast ning õppima neid lahendama. Tema sõnul suudame pakkuda nii rõõmu teistele, kuid muutuda ka ise edukaks.