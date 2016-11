Bored Panda loeb ette alkoholi kahjulikud mõjud: muuhulgas võib see tekitada kõrgemat vererõhku ja seeläbi tõsta infarktiriski ning lisaks peitub pindis õlles või sajas grammis viinas umbes 200 prisket kalorit, mis võivad kergitada kehakaalu. Sait esitleb uhkusega kümmet enne-ja-pärast pilti inimestest, kes on varem napsutanud ja siis alkoholile täielikult selja pööranud.

Neid kaadreid tuleks vaadata teatava skepsisega, sest neutraalsed pole need teps. Muidugi näeb määrdunud T-särgis inimese kõrval parem välja triiksärki kandev inimene. Ka pole mingi ime, et napsutamisest loobunud inimene asendustegevusena sportima hakkab. Lisaks on oma roll valgusel ja teistel fototehnilistel aspektidel, selge kaader on ilusam kui udune, juuksurisoeng kenam kui sassis pea.

Aga kindlasti tuleb tõdeda, et karske inimese kõrval näeb napsusõber märksa rohkem loppis välja. Ja kindlasti on kainel inimesel palju selgem silmavaade.

Endiste napsusõprade enne ja pärast pilte vaata juuresolevast galeriist.