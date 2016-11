Kui inimesed saavad teada truudusetusest, siis teevad nad sageli oletusi selle kohta, kuidas ja miks afäärid tekivad. Oletused on aga väga sageli valed. Näiteks, usuksid sa, kui ma ütleksin, et enamasti tekivad afäärid inimestel, kes neid üldse ei otsigi?

Browni ülikooli psühhiaatriaosakonnas töötav teadlane ja raamatu "The Secrets of Surviving Infidelity" (eesti keeles umbes "Truudusetuse üleelamise saladused") autor Scott Haltzman on uurinud enam kui kümnendi mehi, naisi, abielu ja suhteid. selle aja jooksul on ta enda sõnul leidnud, et tõsise suhte jaoks on üks suuremaid väljakutseid see, kui üks partneritest teeb kõrvalehüppe – leidmaks lähedust, olgu füüsilist või emotsionaalset. Haltzman kirjeldas Ask Menis levinumaid petmisega seotud müüte.

Afääre tuleb ette ja inimesed taastuvad – edulugusid kuuleb üliharva, sest keegi ei räägi neist asjadest. Paarid suudavad õppida oma suhet taas edukalt üles ehitama ja paljud mu patsiendid ütlevad, et nende side on pärast selliste asjade läbitöötamist isegi tugevam.

Vahe tegemine truudusetusel kui faktil ja väljamõeldisel aitab sul ja su partneril omandada paremat arusaama selle kohta, kuidas kõrvalehüpe juhtub, mida sellest oodata, kui see juhtub, ja kuidas truudusetust ennetada. Tõde on võimas tööriist, mis aitab teil taastuda.

2. Truudusetus pole kunagi seksi pärast, põhjuseks on teised abieluprobleemid.

Mõnikord on sigar lihtsalt sigar ja teinekord on abieluväline seks just seksi pärast. Muidugi toimuvad mõned afäärid rahuldamata emotsionaalsete vajaduste pärast, aga teiste inimeste jaoks – mitte enamiku – on afäär selleks, et minna välja ja saada keppi.

3. Kui seksi pole, siis ei saa seda nimetada petmiseks.

Paljud afäärid on ilma igasuguse seksita. Kui sa oled pool ööd üleval ja kirjutad salaja vanale klassikaaslasele oma kõige intiimsemaid mõtteid, siis kas see on truudusetus? Inimene, kes nii teeb, ei pruugi tajuda seda petmisena, aga võib olla kindel, et su partner näeb seda nii. Kui sa annad enda tunneteosast tüki kellelegi, kellega sa võiksid ühel päeval oma partnerit petta, siis on see petmine.

4. Afääride põhjuseks on seksuaalne külgetõmme.

Muidugi seisnevad mõned afäärid ainult seksis, aga väga sageli juhtuvad need emotsionaalse ühenduse pärast. Mõnikord ongi koos hängimine ja tunnete jagamine see punkt, kust afäär enam kaugemale ei lähe, kuid sageli võib emotsionaalse läheduse tunne viia ka seksini.

5. Afääride põhjuseks on abieluprobleemid.

Tõde on selline: peaaegu kõigis abieludes on probleeme. Afäärid ei teki sellepärast, et abielus on midagi valesti, need tekivad osalt sellepärast, et paarid ei tea, kuidas koos oma muresid lahendada. Suhtes olevad probleemid ei õigusta petmist.

6. Pettis ükskord, petab alati.

Jah, muidugi on olemas ehtsaid s**akotte, aga mitte igaüks, kes petab, pole kurjuse kehastus. Paljud afäärid on vaid ükskord-ja-tehtud. Mis pärast afääri saab, see võib seada abielu stabiilsuse kursile või selle madalikule jätta. Kui afäär on lõpetatud, siis peab petja – et taastumine saaks toimuda – rääkima sellest kõrvalsuhtest kogu tõe. Tõe teadmine on esimene samm paranemise suunas.

7. Pärast afääri ütle oma abielule hüvasti.

Mitte nii kiiresti! Üle poole abieludest elavad truudusetuse üle. Abielu võib hiljem muudel põhjustel lõhki minna, aga kui paarid on valmis koos töötama, siis üllatab neid, et nad suudavad usalduse uuesti üles ehitada. Abielulahutuste kõige sagedasem põhjus (53-55%) on "lahkukasvamine" ja suutmatus teineteisega suhelda.

8. Afäärid toimuvad inimestega, kes on nooremad ja ilusamad.

OK, mõnikord võib 60-aastane firmajuht otsida noori mängukaaslasi, aga tavaliselt pole armukesed ei nooremad, rikkamad ega ilusamad kui abikaasad – nad on lihtsalt uued.

9. Afäärid juhtuvad sellepärast, et mehed on pidevalt jahil.