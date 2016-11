Vinnutatud veiseliha ehk beef jerky on hea tahe närimine ja suurepärane õllekõrvane, poes aga maksavad selle pisikesed pakikesedki hingehinda. Miks mitte seda mõnusat snäkki ise teha? Kokk Tim Ferriss on oma kokaraamatusse pannud kirja ühe hea ja põhjaliku retsepti beef jerky valmistamiseks. Retsepti vahendab Art of Manliness. Toidu dehüdreerimine tähendab toidust vee eemaldamist. See aitab toidul paremini säilida (bakterid vajavad vett) ja maitseomadused kontsentreeruvad. On levinud väärarvamus, et toidu dehüdreerimiseks on vaja kuumust. Aga dehüdreerimise käimapanev jõud on hoopiski madal niiskustase. Toitu ümbritseva õhu soojendamine aitab seda kuivatada, aga dehüdreerimiseks peab õhk liikuma – kui seda ei toimu, siis jääb toit märjaks. Niisiis veendu esmalt, et õhk saab sinu köögis vabalt liikuda. Liha säilitamise oskus on kasulik oskus. Aga lihale hea maitse andmise oskus on kunst.

Ajakulu

15 minutit tööd, 24 tundi liha marineerumiseks, 24 tundi kuivatamiseks ja jahtumiseks. Varustus ja koostisosad nuga, suur kaanega anum, foolium, puust nuga või tühi õllepurk 2 kg lahjat veise rinnaliha 470 ml sojakastet 470 ml Worcestershire' kastet 470 ml teriyaki kastet 240 ml vedelat suitsu (infot selle kohta saab näiteks SIIT) 120 ml tumedat maisisiirupit 3 sl küüslaugupulbrit 3 sl sibulapulbrit 3 sl seesamiseemneid 3 sl pruuni suhkrut 1 tl kajenni pipart Ettevalmistused Pane liha tunnikeseks sügavkülma, et seda oleks lihtsam viilutada. Lõika lihast nii õhukesed viilud kui võimalik – vähem kui 0,6 cm õhukesed. Mida õhukesem liha on, seda parem ja säilivam on beef jerky. Valmistamine Sega suures anumas sojakaste, Worcestershire' kaste, teriyaki kaste, vedel suits ja maisisiirup. Lisa küüslaugupulber, sibulapulber, seesamiseemned, pruun suhkur ja kajenni pipar. Sega hästi läbi ja viska liha marinaadi sisse. Veendu, et liha on üleni marinaadiga kaetud. Pane anumale kaasa peale ja tõsta see 24 tunniks külmkappi. Kata ahju põhi alumiiniumiga, kuna oodata on parajat segadust. Pane liha kõrvuti ahjurestidele. Mida kõrgemal restid ahjus on, seda parem. Liha võib panna ka fooliumilehtedele. Keera ahi 70 või 80 (kui sul on kiire) kraadi peale. Jäta ahju ukse vahele pilu, pannes sinna vahele puust noa või lömmivajutatuid õllepurgi. Eesmärk on liga kuivatada, vältides selle küpsetamist. Lase lihal kolm tundi kuivada, seejärel pööra ribad ümber. Veel kolme tunni pärast peaks liha olema valmis. Lõplik valmistusaeg sõltub muidugi sellest, kui õhuke liha on ja milline on ahju temperatuur. Beef jerky on valmis siis, kui see on nii kuiv, et saad lihariba kergelt pooleks rebida, aga samas veel mitte nii kuiv, et see painutades raksuks.