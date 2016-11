Lennureisid võivad teinekord tunduda tüütud, sest oled mitmeks tunniks aheldatud kitsale istmele. Siin on aga üheksa ideed, kuidas aega põnevalt ja huvitavalt lennukis kasutada.

3. Vaata filmi või kuula muusikat - et vältida lennuki loomulikku müra, aega sisustada ning lülitada end ümber puhkuse režiimile. Ära unusta oma seade enne lendu täis laadida ning võta kaasa ka kõrvaklapid, et mitte häirida kaasreisijaid.

4. Tutvu sihtkoha kultuuriga ja tee plaane - uude sihtkohta reisides ei saa teadmisi sealsest kultuurist olla kunagi liiga palju. Kui sa ei jõudnud ettevalmistustega varem tegeleda, saad kasutada lennuaega, et otsida välja konkreetsed kohad, mida soovid külastada ja asjad, mida proovida. Nii säästad aega ja sinu reis möödub sujuvamalt.

5. Koonda mõtteid värvides - värviraamat ei ole ammu enam vaid lastele. Täiskasvanutele mõeldud värviraamatud on saanud väga menukaks just tänu värvimise teraapilisele ja rahustavale mõjule. Lennureis on suurepärane võimalus seda proovida ja värviraamat ei võta kohvris ka liiga palju ruumi.

6. Treeni oma aju - sudokude ja ristsõnade seltsis möödub aeg lennates – samuti on see suurepärane ajutreening ning aitab end välja lülitada.

7. Mängi - kui sa reisid lastega, siis aitavad erinevad lauamängud hoida lapsi tegevuses ning pakuvad võimaluse perel koos aega veeta.

8. Võta aega, et nautida toitu ja jooke - kui sa ei leidnud enne lennule kiirustamist aega, et süüa, siis kasuta võimalust teha seda lennureisi jooksul. Neelamine aitab kõrvu ka ’lukust’ lahti saada, mis omakorda muudab lendamise mugavamaks.