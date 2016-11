Uber on põhjalikult uuendanud oma sõidujagamise rakendust, püüdes teha seda nutikamaks, lihtsamaks ja lõbusamaks, kirjutas Los Angels Times. Uuendatud äpp aga soovib kaevandada su telefonis olevat isiklikku informatsiooni ja see võib tõstatada privaatsuse küsimuse – mis siis, et see sõltub telefoniomanikust, kas ta lubab Uberil oma kalendrisse ja aadressiraamatusse piiluda.

Tegu on Uber Technologies Inc'i populaarse rakenduse viimase nelja aasta suurima uuendusega. Äppi kasutavad auto kutsumiseks miljonid inimesed rohkem kui 450 suurlinnas üle maailma, sõites nii enamasti odavamalt kui traditsioonilise taksoga.

Uber on kasvanud ja äpp on saanud lisavõimalusi, mis on muutnud keerukamaks selles navigeerimise. Uus disain ja omadused on mõeldud säästma reisijate aega ja raha. Uus äpp alustas tegevust neljapäeval, kõik kasutajad saavad uuenduse paari nädala jooksul.