Olenemata suhtetüübist on alati tähtis, et omaksime head suhtlemisoskust, vahendab Bustle. Tihti jääb meil suhtlemisoskusest puudu ning võime välja anda valesid signaale, kas enda töökohas või siis kooselus, mis võivad meie suhted aga sootuks purustada.

Ka suhtlemine on oskus, mida tuleb meil tihti õppida.

Teiste inimeste kuulamine on üheks tähtsaimaks oskuseks kui soovid olla hea suhtleja. Teisi kuulates, paned ka teised iseendid kuulama ja endaga arvestama.

Ole sina ise.

Teiste inimesega suheldes püüa alati iseendaks jääda, sest parim on meeldida inimestele sellisena nagu sa tegelikult oled.

Tea, kuidas maha rahuneda.

Alati ei pruugi sulle teise isiku argumendid meeldida, siiski ei ole põhjust kunagi end vestluse ajal üles kütta.

Mõtle sellele, mida sa välja ütled.

Tihti võib solla õnajõud tugevam kui sa arvatagi oskad. Nii võid aga tahtmatult jutukaaslast solvata.

Jälgi oma kehakeelt.

Üheks viisiks olla hea suhtleja, on oskus õppida enda kehakeelt kasutama.

Sõnasta oma mõtteid lihtsalt.

Kui räägid enda perekonnast või muust eluprobleemist, siis võiksid end lihtsamalt väljendama õppida.

Ole empaatiavõimelisem.

Kui soovid olla hea suhtleja, siis on tähtis mõista ka seda, mida tunneb sinu vastane.

Maga korralikult.

Suhtlemine nõuab suuresti tähelepanu, oma tähelepanuvõimet saad aga suureneda öösiti piisavalt magades.

Küsi küsimusi.

Küsimuste küsimine näitab seda, et oled vestlusest antud inimesega huvitatud. Tihti ei pööra me sellele tähelepanu, kuid tegelikkuses anname sellega aimu, et tõepoolest kuulame teist osapoolt.

Õpi asju, mitte üldistama.