Mitmed meist on kindlapeale mõelnud, kuidas on võimalik end üles töötada miljonäriks, vahendab Fhm.

Kui oskad enda igakuist sissetulekut järgida, siis tead ka paremini, kuidas seda kasvatada.

Ära hõiska enne õhtut.

Ära soovi näidata ennast miljonärina enne kui sa seda pole, sest see võib vastupidi lõppeda.

Õpi säästma selleks, et investeerida, mitte selleks, et säästa!

Kui sa tõepoolest rikastuda soovid, siis peaksid õppima enda tulusid kasvatama, mitte neid säästmise nimel säästma. Jäta meelde, et säästud on vajalikud, kuid need ei tee sind miljonäriks.

Väldi võlgu, mida sa maksta ei suuda!

Jäta meelde, et rikkad inimesed laenavad selleks, et investeerida. Vaesed aga laenavad selleks, et osta asju, mille najal rikkad saaksid rikastuda.

Raha vajab tähelepanu ja hoolitsust.

Raha on nagu armukade naine, kes jätab sind maha kui sa tema eest piisavalt hästi ei hoolitse.

Raha ei maga mitte kunagi.

Kuigi ei tnne raha kella, siis tasuks meelde jätta, et talle meeldivad inimesed, kes on töökad.

Tee investeeringuid.

Kui sa näed, et sul on raha ülejäänud, siis investeeri seda, sest vaid nii saad sa ühest miljonist tekitada kümme.

Unista ühe miljoni asemel kümnest!