Võib-olla oli see vaid põgus tiivaripsutamine kodukõrtsis või veidike liiga isiklikuks muutunud vestlus kolleegiga – kui oled kunagi jalutanud petmise noateral, siis tead, millist ärevust see tekitab. Ja sa peaksid teadma, et sa pole ilmselt ainus: on olemas umbes 42% tõenäosus, et keskmine vastassoost isik on oma partnerit petnud või teeks seda. Kui sa läksidki kaugemale, kui oli plaanis, ja petsidki oma kaaslast, siis oled üsna kindlalt närvis: mida edasi teha, kas peaks talle rääkima? Kas peaks tal paluma sulle andestada? Kas peaks selle lihtsalt unustama?

Kuidas läheneda naisele, kui oled teda petnud? Ja millised on šansid, et ta annab sulle andeks? Õpetussõnu jagab Ask Men .

Siinkohal aga juhiseid, kuidas sellele vestlusele läheneda, mida oodata ja kuidas hakkama saada.

1. Jõua endas selgusele.

Enne temakesele rääkimist on nii su enda vaimsele tervisele kui teie suhtele väga oluline olla iseendaga siiras selle osas, mis sind sellisele teele viis. Kas sa oled oma partneriga õnnetu? Kas teil on pidevalt tülisid ja asjad ei lähe kuidagi paremaks? Kas te ehk ei suhtle viisil, mis tugevdab sidet ja intiimsust? Enne temakese poole pöördumist pead välja mõtlema, kas sa tahad sellesse suhtesse jääda ja mida sa oled sellest kogemusest õppinud (sest väga tõenäoliselt ta seda sinult küsib).

"Petmine ei tee sinust halba inimest, aga kui sa sellega jätkad ja oma vigadest ei õpi, siis jah. sa võid selleks saada. Kui ma noorena petsin, siis ma ei olnud paha ja õudne inimene ... Ma olin suhete vallas lihtsalt nii noor ja ebaküps, et ma polnud kuigi osav suhete lõpetamises, niisiis ma petsin, et vahele jääda ja et see suhe lõppeks. Ma ei teadnud, kuidas talle öelda, et ma ei taha temaga olla, sest ma ei tahtnud talle haiget teha. Kui rumalalt see ka ei kõlaks, aga paljud meist teevad seda. Aga me kasvame suuremaks ja õpime, loodetavasti," ütleb seksinõustaja ja kirjanik Sienna Sinclaire.

(PantherMedia / Scanpix)

2. Vali sellest rääkimiseks vaikne hetk.

Kui oled oma truudusetust vaadelnud ja omaenda heitlustega ühele poole saanud, siis oled sa valmis heitlema oma suhte nimel. Sinclaire soovitab valida selleks aja, kui saate kahekesi olla. Sa ei taha teha stseeni ja sa pead andma talle võimaluse saada nii kurjaks, kui tal vaja on. Ja kui vestlust alustad, siis tea, et aususe ja lahkusega jõuab kaugemale kui süüdistamisega. Ka ütleb Sinclaire, et kuigi paljudel meist on kiusatus jätta see asi enda teada, ei saa suhe kasvada ja areneda, kui teie vahel on mingi roosa elevant.

"See mõjutab sind rohkem kui su partnerit, mis tähendab, et kui sa sellest ei räägi, siis hakkab sind närima süütunne, mis mõjutab teie suhet," selgitab ta. "Niisiis oleks minu nõuanne see välja rääkida, võtta tehtu omaks, alustada värskelt ning ehitada teie kahe vahel uuesti üles usaldus ja suhtlus. Räägi, mis sind petmiseni viis ja püüdke välja mõelda, kuidas selle kallal töötada."

Psühholoog ja kirjanik Dawn Michael märgib, et usaldust saab tugevdada ja sügavamaks muuta nõustamise abil ja nii füüsilise kui emotsionaalse pagasi mahalaadimise abil.

"Esmalt peab paar saama aru, miks see juhtus ja ma ei räägi siin ärireisil toimunud üheöösuhtest – kuigi ma ka seda heaks ei kiida. Ma pean silmas afääri. Esiteks, inimene, kellega afäär oli, ei saa enam pildile jääda. Siis peab paar oma suhte kallal töötama, loomaks endi vahele rohkem intiimsust, kuna see on tavaliselt üks afääri põhjustest," selgitab ta. "Nagu ka see mehe tunne, et ta on tõeline mees ja naised ihaldavad teda. Usaldus tuleb korda teha ning see võib nõuda aega ja kannatlikkust. Naine peab saama uskuda, et mees seda rohkem ei tee ja laskma tal end tõestada. Kui naine on tal pidevalt selja taga või uurib ta telefoni, siis see ei tööta. Ravimine on protsess. Asi pole seksis kui sellises, asi on kannatada saanud usalduses, reetmises ja temakese tundes, et mees ei taha ega ihalda teda."

3. Keskendu usaldusele.

Kui su kaaslanna on valmis sulle andestama ja edasi liikuma, siis peaksid sa arvestama, et sind ootab pikk periood, mille jooksul pead uuesti võitma tema usalduse. See pole mitte ainult normaalne, vaid ka tervislik ja arusaadav. "Temaga sellest rääkimine aitab teil suhte kallal tööd teha ja tagasi rööbastele saada, kui võimalik. Siiski esineb kordi, kus sa ei saa seda tööle, kuna usaldust pole. Usaldust võib olla väga raske taastada, kui keegi on petnud," selgitab Sinclaire. "See sõltub, kui tõsised on probleemid ja kui kõvasti sa oled valmis oma suhte kallal vaeva nägema. Aga pea meeles, et ükskõik, kui kõvasti sa selle kallal ka ei töötaks – mõnikord see lihtsalt ei tule välja."

4. Otsi andestamise märke.

Kui oled teie ühenduse taastamise vaeval töötanud nädalaid ja kuid, siis võid hakata otsima märke, et ta hakkab tasapisi sulle andestama. Kuigi mõistagi on kõik naised erinevad, võid märgata pisikesi muudatusi ta kehakeeles, suhtlemisviisis ja isegi teie sekselus.

"Märgid võivad näidata, et ta võib olla valmis maha istuma ja rääkima, teraapiasse minema ja usalduse taastamise kallal töötama. Aga kui su partner ka seda kõike teeb, ei tähenda see veel, et ta on täielikult valmis sulle andestama. Mõned paarid võivad kõike proovida ja siis lõpuks avastada, et sellest ei tule midagi välja," selgitab Sinclaire. "Meist paljude jaoks on petmine üks halvimaid asju, mida saab kellelegi teha. Kui see on juhtunud, siis võib olla väga raske andestada ja unustada. Ta võib sinuga jääda, aga ikkagi seda sulle pahaks panna. Niisiis mõtle enne petmist, kuna sel võib olla laastavaid tulemusi."

Sul võib olla raske lihtsalt istuda ja kannatlik olla, aga see võib olla parim asi, mida sa selle suhte nimel saad teha. Kui hakkate käima teraapias ja oma muredele kallal koos töötama, siis võid armuda oma partnerisse sellisel viisil, mida sa ei oleks võimalikukski pidanud. Tema jaoks on asi selles, kuidas õppida sind armastama ja suhet edasi viia, kuigi sa oled murdnud oma lubadust tema vastu sellisel valusal viisil. Kui ta on selleks suuteline, siis võib teie suhe saada isegi tugevamaks kui varem.

(PantherMedia / Scanpix)

5. Mis aitab naisel edasi liikuda?

Kui jätkad oma pühendumuse tõestamist, siis on olemas mõned asjad, millega talle meenutada, kui palju ta sulle tähendab: kiindumussõnad; väikesed lahked teod, mis teevad tal elu mugavamaks; igapäevane meenutamine, et sa tahad olla temaga ja ainult temaga. Ta vajab sellist ülekindlustamist, et olla suuteline juhtunut enda taha jätma.

"Sa annad talle teada, et kuigi sa teda petsid, ei tähenda see, et sa siiski teda tõsiselt ei armastaks ja et sul poleks kahju. Võid selgitada, et see oli "ainult seks" või "ainult suudlus" ja jätkata selle väljendamist, mida ta sulle tähendab," märgib Sinclaire. "On palju inimesi, kes petavad, aga siiski tõsiselt armastavad oma partnerit ja perekonda. Niisiis püüa maha istuda ja selgitada välja selle taga olevad põhjused ja siis töötada oma suhte nimel, kui see sinu arvates on päästmist väärt."