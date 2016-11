On päris kindel, et veokijuhi töö pole lihtne, märgib Dirty Wheel. Sa pead olema osav roolija, sul peavad olema head sõiduoskused ja ratsionaalne mõistus – kõik see ühes komplektis.

Allolevas videos näidatavad rekamehed on planeedi kõige osavamad ja pädevamad – ja kindlasti on neil kohati ka lihtsalt kõvasti õnne.