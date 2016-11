Kes vähegi on Prantsusmaal või Pariisis käinud, kipuvad kurtma selle üle, et prantslased ei mõista inglise keelt ning seetõttu on suhtlus raskendatud.

Nüüd on aga Pariisis võetud suund, et anda turismitöötajatele inglise keele tunde ning muuta paljud tänavasildid ingliskeelseks, kirjutab The Local.

Jõulude turismiperioodiks palgatakse aga 200 lisatöötajat, kes oskavad inglise keelt. Lisaks plaanitakse suvel võtta turismivaldkonda tööle 1000 inglise keele oskajat.