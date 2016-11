Kvaliteetse lõhnaõli puhul on tore see, et see on kättesaadav sisuliselt kõigile. Selleks pole vaja miljoneid, et saada käpad külge näiteks ehtsale Chanelile. Lõhnad paistavadki olevat enamiku inimeste värav luksusbrändide maailma. Sel on ka oma varjukülg: võid põrgata kokku inimesega, kes kannab sinuga sama lõhna.

GQ toob välja hulga nõuandeid selle kohta, kuidas mees peaks käituma ja mida tegema, et igal pool ja igal ajal – ka lõõskava päikese all ja pärast trenni – pakkuda haistmismeeltele rõõmu, mitte tülgastust.

Jahi lõhnu, mis on haruldasemad, mida müüakse vaid kindlates poodides. Paljudel parfüümitootjatel on igapäevaste lõhnade kõrval erikollektsioonid – enamasti suurema parfüümikontsentratsiooniga, et lõhn kauem kestaks – ja kasulik on investeerida mõnda neist, leidmaks veidi vähem levinud odööri.

Väga hea koht nii alustamiseks kui lõpetamiseks on Tom Fordi erakollektsioon, kus on lõhnad nagu Neroli Portofino ja Oud Wood – need lõhnavad ühelt poolt traditsiooniliselt, teisalt on aga piisavalt erilised.

Eksperimenteeri

Lõhn ei muuda sind vähem või rohkem mehelikuks, aga kõik need meesteparfüümide traditsioonilised noodid – muskus, puit, muld ja misiganes seal ka poleks – muudavad sind väljapaistvamaks. Ära pelga olla veidi "plikalikum" – proovi ka unisex-lõhnu.

Õrn, samas kestev, värske, luksuslik ja vastupandamatu on näiteks Tom Fordi Venetian Bergamot.

Leia oma isikupärane lõhn

Kui oled leidnud lõhna, mis sulle meeldib, jää selle juurde – või selle lähedaste variatsioonide juurde. Enesekindlus, mida tunned, teades, et lõhnad alati hästi, teebki sellest sinu isikupärase lõhna. See peaks olema midagi sellist, mis püsib su sallil või sviitril, mida su kallim saaks hoida ja tunda siis, kui sind parajasti pole, et siis öelda: mõtlesin sinule. Nagu jätaksid osa endast kuhugi maha.

Siiski, lõhn peaks olema hea, alternatiivne ja huvitav. Kõige parem, kui sul on lõhnu vähemalt kaks või kolm. Nii oluline kui isikupärane lõhn ka poleks, see ei tohiks muutuda igapäevaseks. Kui oled seda mõnd aega kandnud, siis lakkavad inimesed küsimast, mis lõhn see on. Kui päevast-päeva vahetada mõnd järgnevatest lõhnadest, siis pole võimalik eksida: Chanel, Givenchy, Acqua di Parma. Pea aga meeles, et tualettvesi ei kesta tervet päeva ja pudelike võiks igal pool kaasas olla, et seda päeva peale uuesti peale pihustada.

Sooja ilmaga kanna kergemat

Raskemad ja luksuslikumad lõhnad kalduvad suvel vähem töötama. Nad ei lõhna värskelt, vaid pigem nii nagu klammerduksid oma talveriietesse. Kui päikse käes ultravärskelt lõhnata tahad, siis leia midagi kerget, tsitruselist, lillelist või mündist.

Pane seda õigesti peale

Teooriad John F. Kennedy surma või 9/11 terrorirünnaku kohta pole võrreldavadki debattidega selle üle, kuidas ja kuhu kanda parfüümi. Juustesse? Jala tagakülgedele? Tõsiselt? randmetele – kas seda mitte naised ei tee?

Igaühe keha on erinev ja lõhna kestvus sõltub sellest, mis tüüpi see on.

Lõhna kaelale plartsutamine on veidike raiskamine ja kui oled äsja raseerinud, siis ka valus. Öeldakse, et pihustada ei tohiks üle nelja korra, aga see sõltub lõhna võimsusest ja raevukusest. GQ pakub välja sellise viisi: kaks pihustust rinnale, üks pisike mõlemale biitsepsile, üks rangluule ja üks kaela tagaosale. Paljud mehed pihustavad ka juustele, eriti siis kui on oodata kellegagi kudistamist. Muide, keradele pihustamisega ei maksa vaeva näha – isegi kui sul ka "veab", siis kaob kirge kohe, kui temake saab suutäie lõhnaõli ja see ei maitse hästi.

Võimlavarustus

Kui tahad suurepäraselt lõhnata, siis peaksid lõhnama hästi igal pool, kus sa oled. Palun pese pärast iga jõusaalis käimist oma spordirõivaid – need haisevad, need tõesti haisevad. Võiksid hankida spetsiaalselt spordivarustuse pesemiseks mõeldud pesuvahendit. Pole mõtet näha biitsepsiharjutusi tehes isane välja, kui samas lehkad nagu kõrbeväeosa pesukorvi põhi.

Vaheta oma deodoranti

Meil, meestel on õnne selles osas, et spetsiaalselt meile on kujundatud hulk erinevaid higistamisvastaseid deodorante. Aga need DeathBlastid, Silver Bulletid ja Armed Fugitive Ice Climb'id kalduvad olema väga tugevalõhnalised. Need kahandavad su peamist lõhna ja kui sa oled käinud välja sadu tualettvee eest, aga vaid paar rahaühikut rulldeodorandi eest, siis pole asi tasakaalus.

Üks lahendus on – ja ärge nüüd imestage – võtta kasutusele naistele mõeldud higistamisvastased deodorandid. Need on vähem ülevoolavad ja võimalik on leida ka selliseid, mis lõhnavad loomulikult ja pehmelt – puhtalt, kuid neutraalselt. Nii ei pea deodorant su tualettveega sõdima.

Ära hüppa eilsesse särki

Meile meeldib mõelda, et oleme noored reipad relvakandjad, kes võivad keerata end voodist välja, haarata põrandalt T-särgi ja ikkagi värske välja näha. "Oh, see käib küll, eile oli see ju puhas." Sa eksid väga. Sel võib olla küll eilset parfüümilõhna, aga sel on ka eilne higi ja bakterid. Ise ei pruugi sa seda tunda.

Ehk oled sa olnud hommikuses rongis või bussis kellegi kõrval, kelle lõhn on värskusest kaugel – ja mõelnud, et kuidas pagana päralt saab ta juba nii varasel tunnil niimoodi lehata? Täpselt nii. Iga päev puhtad riided, see on reegel. Välja arvatud teksad ja džemprid, mida ei tohikski liiga tihti pesta.