Kolme testipäeva kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et ehkki tänase loo kangelane ja leitmotiiv on uus Panamera, annavad kolm proovitud jõuallikat võimaluse mõelda kolmest eri autost, millest igaühele leidub oma eripärane ostja.

Kvartalite kaupa klassikalisi ehitisi, lipsustatud-kostüümi mähitud töömesilastest pungil büroosid, louisvuittoonlikke poode, tipptunnil lõputuna voogav autode jõgi ... kontrastiks sellele on siin-seal näha mõnd hulljulget ratturit ning vanalinnas kerib end rataste all lahti ajalooline munakivisillutis.

Uue Porsche Panamera teine generatsioon kolme erineva mootoriga, uuenenud välisilme, aga äratuntaval porschele omase olemusega on mõnes mõttes eelkirjeldatuga sarnane. Kontrastne. Luksusauto, mille siidise naha all on peidus sportauto. Või hoopis sportauto, mis ühtlasi on ka noobelsõiduk? Või hoopis mõlemat?

Panamera teine generatsioon ei tee seda mõttemängu sugugi kergemaks. Et aga vastandites peituv võlu saaks jõuda rohkemateni, kutsus Porsche oktoobrikuu viimastel päevadel Poolasse kokku paarkümmend Ida-Euroopa regiooni autoajakirjanikku. Vastandlik kombinatsioon vajas proovilepanekuks võimalusi.