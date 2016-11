"Mees surub selle ajal partneri pead alla, see on suurim kaebus, mida naistelt kuulen," räägib inimseksuaalsuse doktor ja raamatu "NeuroLoveology" autor. Hoolimata sellest, mida pornos näeb, ei meeldi paljudele naistele see, kui nende pead koheldakse kui käes hüpitatavat jalgpalli. Selle asemel võiks käituda teisiti. "Tee talle kompliment selle kohta, kui hea ta suuseksis on ja kui ilus ta selle tegemise ajal välja näeb," soovitab Cadell.

Sa ei suuda kuidagi lõpetada oraalseksi-embargot? Mõned naised ei olegi suuseksist huvitatud, märgib Men's Health . Sinu kaaslanna jaoks võib see iseenesest olla okei – aga ehk oled sina ise see, kes võtab temalt igasuguse soovi ja huvi seda teha? Siinkohal viis asja, mis naistelt oraalseksi-isu ära võtavad.

Vähesed naised naudivad ootamatut üllatust, mis tulistatakse neile kurku. "Viisakas on daamilt küsida, kas talle meeldib neelamine, ja anda talle enne seemnepurset sellest kuidagi märku," ütleb Cadell. Ta soovitab ka seda, et kui su partner pole su lasti neelamisest huvitatud, siis küsi temalt, kas võiksid lõpetada mujale ta kehale (kehale, mitte näole). "Ära eelda, et ta jumaldab seda, mida iganes sa tahad oma seemnega teha," lisab Cadell.

3. Sa ei vasta samaga.

Paljud mehed leiavad, et neil on õigus suuseksile, aga neil pole kohustust teenele samaga vastata. Vale. Cadell ütleb, et kui sina ise regulaarselt teda ei limpsi, siis ära eelda, et ka temake sulle seda teeb.

4. Sa oled enda sugemise unarusse jätnud.

Kubemekarvad hoiavad endas ebameeldivaid lõhnu. Ja ka pole ei meeste ega naiste puhul kuigi atraktiivne, kui nägu tuleb pista täissuuruses ja -pikkuses karvkasukasse. "Väike trimmimine või isegi täielik raseerimine annab temakesele parema juurepääsu ning näeb välja ja lõhnab palju isuäratavamalt," selgitab Cadell.

5. Sa oled liiga aeglane.