"Kui teed jõusaalis intensiivseid harjutusi, siis loenda kordusi võõrkeeles. Su aju keskendub sellele ja mitte valule endale," soovitatakse Redditi elunippide rubriigis.

Tõsi ta on, et kui su aju mõtleb "see on pagana valus ja raske ja palju mõnusam oleks kodus õllega telkut vaadata", siis võib trenn tunduda kaunis ebameeldiv. Ning nõuandena aju eksitada võiks ülaltoodud soovitus isegi töötada. Pluss: võõrkeele oskamisest kasvõi nii pisikesel tasandil pole kunagi kahju sündinud.

Toome siin näitena välja numbrid ühest kümneni hispaania ja saksa keeles.