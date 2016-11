Näita kettaga lauatelefoni kellelegi, kes on alla kümne aasta vana (see on veel konservatiivselt seatud piir) ja ole valmis nägema segaduses nägu, märgib Mental Floss.

Nutitelefonide generatsioonile võib heli ja tunne, mis tekib korraga ühe numbri valimiseks ketast keerutades, olla midagi ebamaist. Aga see ei tähenda, et too asjandus oleks lõplikult unustatud.

YouTube'i kasutaja Mr. Volt on üks inimestest, kes on keeldunud sel nostalgiaseadmel minna laskmast. Tema viimane loometöö kujutab klassikalist kettaga telefoni välimusega mobiiltelefoni. Seadmel on mõned moodsad võimalused nagu näiteks raadio, tekstsõnumite saatmine ja laadimiseks USB port. Aga kõigil ekraani näppima harjunutel võib olla omajagu segadust, kuidas neid võimalusi kasutada.

Mida see leiutis endast kujutab, saab vaadata allolevast videost. Ühtlasi on see võimalus näidata oma järeltulijatele, millised olid suhtlemisvahendid mitte väga kaua aega tagasi.