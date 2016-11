Margus hakkas juba augustis vaikselt Taavi kallal norima ja poolteist nädalat tagasi kruvis tüli veelgi üles, kui andis mõista, et Taavi on liiga uimane ega sobi enam nende kamba pealikuks.

Marguse ja Taavi ühine sõber Ženja on seni olnud üsna vait, aga hoidnud tagaselja pigem Marguse poole. Eile (nüüdseks juba üleeile - toim) saatis Ženja Taavile sõnumi, et ei taha enam temaga hängida.

Veel ütles Ženja, et hoopis Jüri võiks olla kambapealik. Margus ütles, et Taavi võiks ise loobuda. Taavi ei näita oma solvumist väga välja ja ütleb, et tema ilma võitluseta pealikuametit maha ei pane.

Kuidas tüli võiks lahendada, kas meeste omavahelised tülid erinevad teistest tülidest ja mida arvata suhte lõpetamisest SMSi teel, kommenteerib kliiniline psühholoog ning paari- ja pereterapeut Tähe Rootsmäe-Sööt:

"Konfliktid iseenesest ei ole halvad, need võivad olla suhet edasi viivateks jõududeks.

Konfliktis olles võiksid inimesed omavahel tüli tekitanud teemadel rääkida. Ja seda mitte läbi kolmanda isiku või niisama tagaselja vihjates, vaid otse näost näkku. Võimalusel võiks sellises olukorras rääkida iseendast, sellest kuidas olukord mulle mõjub, milliseid lahendusi mina näen. Keskenduda võiks sellele, mida saan ise ette võtta, et olukorda muuta. Kriitikaga tasuks olla ettevaatlik - tugev kriitika võib mõjuda solvanguna, mistõttu kaob võimalus dialoogiks. Võimalusel võiks proovida vältida isiklikke kommentaare, mida on lihtne võtta solvangutena (näiteks "oled liiga uimane"), vaid püüda edastada oma seisukoht edasi neutraalsemalt, olukorrapõhiselt (nt "asjad on liikunud minu jaoks aeglaselt"). Tuleks püüda jääda lugupidavaks ja teise arvamust ning maailmapilti austavaks. Kui emotsioonid on väga tugevad ja varjutavad ratsionaalset mõtlemist, võib kasu olla endale väikese hingamispausi võtmisest, et seejärel saaks konstruktiivsemalt probleemidest rääkida. Sama tähtis kui osata konfliktis oma seisukohti esitada, on oskus teist osapoolt kuulata ja aktsepteerida (mitte tingimata nõustuda) teistsugust maailmapilti.

Konflikti juured, tuum ja lahendus on personaalsed, mistõttu ma ei eristaks siinkohal naisi ja mehi. Inimeste vahelistes konfliktides on palju inimeste isiklikku kogemust - millised on kodust kaasa antud ja elu jooksul õpitud oskused konfliktis käitumisel või selle lahendamisel. Poliitikat ilmselt ei saa võtta üks ühele isiklike konfliktide ja suhtemustritega. Poliitik on siiski inimese roll, mis seab suhetesse oma kirjutatud ja kirjutamata reeglid, lisaks mõjutab käitumist kuulumine organisatsiooni (nt erakond) ning selle eesmärgid ja vajadused.

Ma ei tea, kui levinud on suhte lõpetamine SMSi teel täiskasvanute vahel. Kui inimene lõpetab suhet SMSi teel, siis on tal selleks kindlasti omad põhjused ja loogika, millest saab aimu, saades tema enda ning konkreetse suhte kohta enam infot.