"Roolis vastutan mina" on tehnikaportaali Accelerista ja autokooli Juhiluba õpetajate koostöös sündinud videoprojekt. Ettevõtmist toetasid maanteeamet, Info-Auto Forte ning mitmed vabatahtlikud. Kaheksas lühiklipis on näha tüüpolukorrad, kus autojuhid kipuvad oma oskusi ülehindama ning lihtsad lahendused vigade vältimiseks. Meie kõigi soov on, et igaüks, kes rooli istub, mõistab, kui suur on autojuhi vastutus inimelude säästmisel.

Auto juhtimine on tegevus, mis peaks haarama juhi tähelepanu sajaprotsendiliselt. Suur osa autojuhtidest aga on oma oskustes nii kindlad, et tegelevad sõidu ajal muude asjadega, teadvustamata, et suurem osa liiklusõnnetusi – koguni 80% – on tingitud valedest juhtimisvõtetest või tähelepanu hajumisest.

2015. aastal Eestis tehtud uuringust selgub, et 71% autojuhtidest kasutab auto juhtimise ajal mobiiltelefoni. Ameerika värskeim autojuhtide küsitlus näitab, et 70% neist sööb samal ajal kui autot juhib ning koguni 83% ei pea paljuks roolida ja juua näiteks kohvi või karastusjooke.