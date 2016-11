Treener David Kingsbury on aidanud filmi jaoks vormi saada sellistel Hollywoodi staaridel nagu Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds ja Michael Fassbender. Sealjuures ei pea ta end mingiks Hollywoodi treeneriks, vaid lihtsalt treeneriks. Kingsbury on Ask Men'is toonud välja, mismoodi staarid treenivad – ja kuidas neist saab omal moel eeskuju võtta ka lihtne mees, kes tahab oma keha paremasse seisu viia.

"Nende kehad on ehitatud samamoodi nagu meie kõigi omad ja tulemuste saamiseks peavad nemad tegema samasugust tööd nagu meie," ütleb treener Kingsbury staaride kohta. "Uskumatud kehad, mida te ekraanil näete, on igati saavutatavad ka inimestele, kes kinosaalis neid vaatavad."

