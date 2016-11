Imguri kasutaja TomGray1 on imekenaks tuuninud 41 aastat vana kahetaktilise pisimootorratta.

Entusiasm on käimapanev jõud ja kui tahta ning vaeva näha, siis võib palju saavutada. Tomi töö toorikuks oli 1975. aasta Suzuki TS250. Kahetaktiline äärmiselt inetu ja roostes vana poolkrossikas.

undefined (imgur.com / TomGray1)

Meistrimees kõrvaldas muude tööde hulgas tagumise amordi, keevitas tagakiige raami külge ja muutis tsikli seega jäigaks. Sellisel moel sai motikas endisest märksa pikem, kuid nii mõnigi skeptiline eestlane leiab ilmselt sarnaselt ÕL Mehele toimetajaga, et sel moel keskelt kinnikeevitatud raami ei saa pidada usaldusväärseks. Mis siis, et kinnitused neljast kohast – ikkagi tahab vägisi tekkida silme ette kujutluspilt, kuidas raam sajakilomeetrise tunnikiiruse juures sajakilose mehe all pooleks murdub. Ehk: enne, kui asud oma vana tsiklit selliseks tuunima, pea esmalt plaani mõne mehega, kes veidi füüsikast ja mehaanikast jagab.

undefined (imgur.com / TomGray1)

Aga visuaalselt on tulemus imekena: eriti just minimalismi austajatel paneb silmad särama see pisike, kindlasti kerge ja reibas café racer.

undefined (imgur.com / TomGray1)

Kuidas tsikkel valmis, vaata SIIT.