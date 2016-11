Vespa Elettrica peaks hoidma ja säilitama nii Itaalia elegantsi kui ka planeeti, märgib Engadget.

Elektrirollerid pole midagi haruldast, aga seni pole kellelgi olnud õnne saada maailma tuntuimat rollerit elektrilisena. Itaalia Vespa on loomisest saati töötanud fossiilkütusel. Aga lõpuks on siiski ka see bränd ajaga kaasa läinud. Hiljuti avalikustati Vespa Elettrica projekt – millel, nagu nimigi ütleb, on elektrimootor.

Firma teatel on sel endiselt klassikalise Vespa stiil ja manööverdusvõime, aga nüüd on sellega ka odavam sõita ja see on palju keskkonnasõbralikum. Sel on ka "innovatiivsed ühenduslahendused". Pole veel teada, mida need endast kujutavad, aga võime oletada, et see võib tähendada näiteks rolleri ühenduvust nutitelefoniga.

Elettrica peaks valmima kuskil tuleva aasta teisel poolel. Vespa pole hinda veel avalikustanud. Juba on aga arvatud, et tõenäoliselt saab mopeed olema firma kallimate toodete hinnaklassis ehk maksma mitmeid tuhandeid dollareid (või eurosid) või enamgi. Reeglina on elektrisõidukid kallimad ja võib eeldada, et Vespal pole lihtne ega odav kombineerida kõrgtehnoloogiat ning oma kuulsat kaubamärki.