Kuidas otsustada, kas eelmise hooaja rehvid veel peavad? Mida peaks uusi rehve valides silmas pidama? Kas lamell või nael? Nõu annab Hansaposti tootejuht Kristjan Kull.



Rehvide eluiga on erinev ja sõltub nii rehvist endast, läbisõidust kui sõidustiilist. Enne rehvivahetust peaks kontrollima rehvimustri sügavust, mehaanilisi vigastusi, rehvi vanust ja naastrehvidel ka naelte seisukorda. Seaduse kohaselt peab olema talverehvi mustri sügavuseks minimaalselt 3 millimeetrit. Isegi kui muster on piisavalt sügav ja naastud korras, siis tasub ka vähesõitnud rehvide puhul vaadata nende vanust. Nii nagu kõik asjad, vananevad ka rehvid ajaga, seega on soovitatav välja vahetada rehvid, mis on vanemad kui 6 aastat.



Naastrehv vs lamellrehv



Statistika kohaselt moodustavad Eestis müüdavatest talverehvidest 60% naastrehvid ja 40% lamellrehvid. Sageli räägitakse, et põhjamaisesse kliimasse sobib pigem naastrehv. Kui talved oleksid talvised ehk käredalt külmad, jäised ja lumised, võiks seda väidet tõeseks pidada. Reeglina on naastrehv parema pidamisega kiilasjääl ja kinnisõidetud lumel ning igasse aastasse jagub mõni päev, mil naastrehv võib päästa jäisel teel kellegi elu. Lamell seevastu sobib hästi lörtsisesse ilma ja koheva lumega teele. Erinevalt naastrehvist on lamell oluliselt vaiksem ning tagab vihma- ja lörtsimärjal teel parema juhitavuse ja pidamasaamise. Lamellrehv aitab ennetada ka üllatusi sügiseti ja kevadeti, sest suverehv ei paku usaldusväärsust libedatel sügislehtedel ega ootamatult mahasadanud lumel.



Mõlemal valikul on head ja vead, kuid üldjoontes võib öelda, et lamell sobib paremini neile, kes sõidavad peamiselt linnas ja hooldatud teedel ning naastrehv neile, kes sõidavad palju erineva hooldustasemega teedel.



Pehme vs tugev rehvisegu



Sageli arvatakse ekslikult, et sama lamellrehviga võib sõita aastaringselt. Päris nii see siiski meie kliimas ei ole. Põhjamaa oludes sobib talviseks kasutamiseks vaid pehme seguga talverehv, sest see ei kaota oma omadusi madalatel temperatuuridel. Müügilt võib leida ka odavamaid ja kõvema seguga talverehve, mis on mõeldud maheda kliimaga Kesk-Euroopa talve. Kuna rehvisegu ei ole tootele märgitud, siis võib kahtluse korral müüjaga konsulteerida, et veenduda rehvi sobivuses Eestimaa teedele. Tugeva rehviseguga rehv võib olla küll vastupidavam, kuid siinses kliimas võiks panna rõhku pigem ohutusele kui läbisõidule.



Uusi rehve ei tohiks valida pelgalt kaubamärgi hea nime järgi. Alati võib minna hästi ja saada endale head rehvid, aga toote olemusse süvenemata võivad ka tuntud firma rehvid valmistada autoomanikule pettumuse. Enamikel kaubamärkidel on erineva sõidustiili ja teeolude jaoks erinevad rehvid, seega tasub jälgida iga-aastaseid uuringuid ja tooteteste, mille põhjal saab vastavalt ootustele oma autole sobivad talvesussid välja valida. Kindlasti ei tohiks enamasti pindamata metsateel sõitev inimene valida soodsat linnasõidurehvi või vastupidi. Iga rehv käitub isemoodi, mõni on parem külglibisemisel, teine kiirendusel, kolmas vihmamärjal teel püsivuses, päris igas tingimuses ideaalselt käituvat rehvi pole olemas.



Üllatusteks tuleb valmis olla siiski igal aastaajal ja igasuguse ilmaga. Ükski rehv ei hoia autot teel kui sõiduk ise pole tehniliselt töökorras või juht piisavalt ettevaatlik. Kui rattad auto all logisevad, siis rehvi süüdistada ei tasu.



Kas vahetada korraga 2 või 4 rehvi?



Enamasti vahetatakse rehvid välja komplektina ehk nelja kaupa. Seda soosib ka asjaolu, et osad tootjad pakuvad nelja rehvi ostmise puhul lisagarantiid. Samas leidub palju neidki, kes vahetavad rehve välja paarikaupa, sel juhul tuleb uus rehvikomplekt panna olenemata veost tagumise silla alla. Kindlasti tuleb vaid kahte rehvi vahetades jälgida, et mõlema silla alla saavad sama kõrguse ja mustrikombinatsiooniga rehvid, vastasel juhul on häiritud nii sõiduomadused kui ohustatud auto tehniline seisukord. Ühekaupa ei tohiks rehve välja vahetada, välja arvatud olukorras, kus puruneb sisuliselt uus rehv.



Kas head rehvi saab odavalt?



Üldiselt öeldakse, et kui asi on liiga odav, et olla hea, siis see ei olegi hea. Küll võib saada hea rehvi tunduvalt odavamalt siis, kui tootja on toonud välja uue mudeli ja soovib vana mustriga laovarud kiiresti realiseerida. Kahtlemata pole tark tegu tellida rehve mõnelt tundmatult Aasia tootjalt, kelle rehvid ei olegi mõeldud meie teedele. Parimal juhul võivad sellised rehvid lihtsalt kiiresti läbi kuluda, aga halvemal puhul olla ka ohtlikud.



Kindlasti ei tohiks teha järeleandmisi rehvimõõtude osas ja alati peab soetama just selliste mõõtudega rehvid, mida autotootja on ette näinud. Tänapäeva autodel hakkavad valede rehvidega valetama nii spidomeeter kui streikima mitmed andurid.