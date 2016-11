Paljud mehed arvavad, et läikiv auto toimib naistemagnetina, kuid teadlased on avastanud, et ahvatlus ei pruugi mõjuda nii nagu oodatakse. Uus uuring näitab, et uhiuus, läikiv ja kiire sõiduriist kommunikeerib kõike muud kui tõsisemaks paarisuhteks valmisolekut. Usaldusväärne mees sõitku pigem silmapaistmatu autoga!

Ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology avaldatud uuring näitas, et ilusat autot omav mees on naiste jaoks küll huvitav, kuid ainult kohtamiseks, mitte abikaasaks. Ilus ja kiire auto mehe istumise all tõmbab küll naiste tähelepanu ent ei pane neid esimese asjana hindama meest kui võimalikku pikaks suhteks sobivat partnerit.

Särav kupee võib toimida pilgupüüdjana nagu paabulinnu värvilised suled – looduses ongi ju isasloomad enamasti need, kes veiklevad, tantsivad, meelitavad ja ahvatelvad. Aga ahvatlus, kui see saabub koos kalli autoga, ei pruugi mõjuda ootuspäraselt.